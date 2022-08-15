Châu Đông Vũ đứng cạnh Vương Nhất Bác trên thảm đỏ, CĐM hú hét 'Vương Nhất Bác đẹp trai quá, lần này tạo hình của Châu Đông Vũ cũng xinh, mới đầu còn sợ lạc quẻ, mà giờ phải quay xe gấp'

Mới đây, đêm hội điện ảnh Weibo đã chính thức được tổ chức với sự tham gia của dàn sao đình đám Cbiz. Bên cạnh sao 8x nổi tiếng, khoảnh khắc Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ cùng xuất hiện trên thảm đỏ đã gây náo loạn Weibo.

Vốn sở hữu vẻ đẹp lạ gây nhiều tranh cãi thế nhưng trong sự kiện hôm nay, Châu Đông Vũ đã khiến dân tình ngỡ ngàng bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Màu son đậm, chiếc váy xanh cổ yếm đơn giản nhưng sang trọng giúp nàng Tam Kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử vừa quyến rũ lại vừa sang trọng.

Tưởng sẽ lạc quẻ khi xuất hiện cạnh Vương Nhất Bác, thế nhưng sao nữ 9x này đã khiến dân tình phải vội vã “quay xe”. Vương Nhất Bác cũng gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện với ngoại hình bảnh bao trên thảm đỏ. Bộ vest được cắt may tinh tế giúp sao nam 9x khoe được đôi chân dài miên man của mình. Vốn là mỹ nam có ngoại hình nổi bật, vậy nên Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Vương Nhất Bác cũng gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện với ngoại hình bảnh bao trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc cùng nhau xuất hiện Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đã leo lên top 1 hotsearch Weibo. Được biết, cả 2 đang hợp tác cùng nhau trong dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương. Trong phim, Vương Nhất Bác đảm nhận vai nam chính, còn Châu Đông Vũ chỉ đóng một vai khách mời đặc biệt.

- Châu Đông Vũ chắc diễn vai khách mời thôi nhưng sao tôi thấy couple này hay hay, mong chờ tương tác trong phim ghê.

- Châu Đông Vũ tuy không đẹp nhưng đóng phim quá xuất sắc không thể chê vào đâu được. Mong chờ lần hợp tác này của 2 bạn trẻ.

- Vương Nhất Bác đẹp trai quá, lần này tạo hình của Châu Đông Vũ cũng xinh. Mới đầu còn sợ lạc quẻ, mà giờ phải quay xe gấp.

- Châu Đông Vũ trang điểm đậm thế này vừa sang lại vừa trưởng thành. Đứng cạnh Vương Nhất Bác cũng sáng cả khung hình luôn.

Được biết, 2 dự án phim điện ảnh mới của Vương Nhất Bác đều được trao giải. Trong đó Nhiệt Liệt đạt giải Phim điện ảnh được mong đợi nhất của năm, còn Trường Không Chi Vương nhận giải Phim điện ảnh được chú ý nhất của năm.