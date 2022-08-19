Châu Tấn gây chú ý với câu chuyện tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình trong quá khứ

Ngoài sự nghiệp "đỉnh cao" trong làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn còn được biết tới là mỹ nhân yêu hết lòng, sống vẹn nghĩa với tình yêu.

Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt với Lý Á Bằng, Châu Tấn từng có một thời gian mất thăng bằng trong cuộc sống. Người đã dìu Châu Tấn đi qua quãng thời gian khó khăn này chính là nhà thiết kế Đài Loan Lý Đại Tề. Nữ diễn viên vốn được biết tới là mỹ nhân yêu hết lòng, sống vẹn nghĩa với tình yêu. Cô từng thừa nhận rằng tình yêu chính là động lực lớn nhất cả đời, "tôi là kẻ sinh ra để yêu... Tôi si tình, cả trong phim lẫn ngoài đời". Mới đây, kỷ niệm tình yêu lãng mạn của nữ diễn viên và Lý Đại Tề lại được "đào lại" khiến dân tình không khỏi xuyến xao. Cụ thể, trong buổi phỏng vấn quảng bá ca khúc 'Đại Tề' lấy cảm hứng từ người yêu, Châu Tấn đã tâm sự: "Sau khi gặp Đại Tề, cuộc sống của tôi có thay đổi rất lớn. Tôi rất vui. Câu chuyện về chiếc cầu vượt tình yêu đó... Thời điểm ấy tôi có đến Hồng Kông để xem một buổi biểu diễn. Ngày hôm đó, vì rất bận công việc nên anh ấy đã nói với tôi anh rất mong sẽ kịp ngồi chuyến máy bay cuối cùng để gặp tôi ở Hồng Kông. Chúng tôi cuối cùng đã hẹn gặp mặt nhau lúc nửa đêm ở chiếc cầu vượt bên cạnh công viên Victoria chính tại Hồng Kông".

Châu Tấn tâm sự tiếp: "Khi xem xong buổi biểu diễn, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã là 12 giờ kém 5. Chỗ tôi xem lại khá xa điểm hẹn nên tôi đã chạy, chạy thật nhanh để đến đó đúng giờ. Giây phút đến nơi, tôi nhận ra chỗ cầu vượt đó chẳng một bóng người. Trong lòng lúc đấy bắt đầu hơi hồi hộp, bồn chồn, thắc mắc tại sao không có ai, thậm chí nghĩ đến việc anh ấy có lẽ sẽ không đến. Khúc đó đã qua 12 giờ. Đúng lúc ấy, điện thoại réo chuông. Là anh ấy. Anh bảo tôi khuya rồi nên bắt taxi không tiện lắm nên sẽ muộn một chút, anh đang trên đường tới rồi. Nghe xong, tôi yên tâm hơn nhiều. Chúng tôi muốn đến cầu vượt phải đi qua một con đường cái, lúc đấy lại có ba cái xe bus hai tầng đang nối nhau đi chậm. Tôi định chạy lên xe thứ nhất, thứ hai đều không được. Đến xe thứ ba, cuối cùng nó cũng dừng lại, có lẽ là vì đèn đỏ. Đại Tề đã chạy quá tôi rất xa rồi. Nhưng tôi quyết định, chạy qua mấy cái xe đó đuổi theo anh ấy.

Tôi không muốn anh đi lên cầu rồi lại thấy không có ai, phải thất vọng. Cứ mải miết chạy, cũng chẳng còn sức để gọi thật to tên anh nữa, đến lúc ngẩng đầu lên thì, xong rồi, tôi nhìn thấy anh đã lên đến trên cầu, vậy là để anh không nhìn thấy tôi có đó. Tôi vẫn cứ chạy hết sức bình sinh. Đến lúc anh quay người, nghe thấy tiếng chân chạy lại, chính là tôi đang gấp rút lên cầu, rồi chúng tôi cũng nhìn thấy nhau. Cả hai người đều mướt mồ hôi. Cứ thế thở hồng hộc mà nhìn nhau. Lãng mạn nhất là trong lúc cả hai không nói nên lời, anh đã đưa cho tôi chiếc túi trắng đó. Bởi vì tôi nói tôi rất thích siêu nhân, nên anh đã mua cho tôi một chiếc hộp đựng cơm bên trên có hình siêu nhân rất to. Tôi vừa mở nắp, ôi trong đó có socola đầy ắp. Tưởng xong rồi mà anh lại nói, em nhìn kỹ vào, em nhìn kỹ vào đi. Tôi đóng nắp rồi nhấc hộp lên. Hoá ra ở dưới còn một chiếc hộp giấy. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn in hình logo siêu nhân... Chính là chiếc nhẫn đó" Nói đến đây, Châu Tấn giơ tay mình lên miêu tả, nở nụ cười đầy mãn nguyện". Sau rất nhiều sóng gió, trắc trở trong chuyện tình cảm, Châu Tấn khẳng định: "Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu". Người hâm mộ cũng không còn quá khắt khe với việc Châu Tấn yêu phụ nữ, người ít hơn cô rất nhiều tuổi. Điều họ mong muốn là nữ diễn viên tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-tan-gay-chu-y-voi-cau-chuyen-tinh-yeu-nhu-tieu-thuyet-ngon-tinh-trong-qua-khu-492787.html