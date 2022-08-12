Phạm Băng Băng tính kế đủ đường để vượt mặt Như Ý Truyện và Châu Tấn, ai ngờ lại 'tự đào hố chôn mình'

Sau khi từ chối vai Kế Hoàng hậu trong Như Ý Truyện, Phạm Băng Băng tiếp tục "đại chiến" với dự án này trên một mặt trận khác. Ai ngờ đâu cô lại tự tạo cơ hội để cho Châu Tấn vượt mặt mình.

Sau Chân Hoàn Truyện, Như Ý Truyện chính là tác phẩm cung đấu truyền hình được đánh cao nhất trong vài năm trở lại đây, nhất là ở khoản chọn diễn viên. Tuy nhiên, ít ai biết được, trước khi nhận được cái gật đầu từ Châu Tấn thì vai diễn Kế Hoàng hậu được giao cho Phạm Băng Băng.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đã thất bại vì đoàn làm phim Như Ý Truyện không thể đáp ứng hết các "yêu sách" mà Phạm Băng Băng đưa ra. Theo đó, cô muốn đảm nhận thêm vai trò nhà sản xuất của tác phẩm này, đồng thời đưa "gà nhà" là Lý Trị Đình lên vai Càn Long. Bởi vì không thể thỏa thuận, cuối cùng "nữ hoàng giải trí" chọn tham gia vào dự án Ba Thanh Truyện. Điều bất ngờ hơn đó chính là Phạm Băng Băng vẫn chưa "dứt duyên" với Như Ý Truyện, cô cũng chính là tác nhân khiến bộ phim này mất suất chiếu đài. Trên Weibo từng có lời đồn rằng, cả Ba Thanh Truyện và Như Ý Truyện đều tiếp xúc với đài Chiết Giang - Đông Phương. Nhưng vì quy định về số tập phát sóng phim truyền hình của Trung Quốc, phía đài này đã phải đắn đo, cân nhắc lựa chọn và cuối cùng kết quả là để Ba Thanh Truyện chiếu trước.

Như Ý Truyện 'ngậm ngùi' chiếu mạng vì bị Phạm Băng Băng 'hẫng tay trên' - Ảnh: Internet Nếu Như Ý Truyện cũng muốn được chiếu đài, dự án này sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa, thêm vào đó bộ phim này cũng cần phải vượt qua vòng kiểm duyệt gắt gao nên chỉnh sửa cũng cần thời gian khá lâu. Cuối cùng, Như Ý Truyện đã từ bỏ cơ hội chiếu đài và trở thành bộ phim được chiếu mạng trên website của Tencent. Oái oăm thay, cùng thời điểm mà Ba Thanh Truyện chuẩn bị được phát sóng thì Phạm Băng Băng lại bị khui ra scandal trốn thuế. Vì lý do này bộ phim đành bị "đắp chiếu" vô thời hạn. Nhiều netizen đã gửi lời cảm ơn đến Phạm Băng Băng vì cô đã không tham gia vào Như Ý Truyện - Ảnh: Internet Sau khi thông tin trên được tiết lộ, nhiều netizen đã gửi lời cảm ơn đến Phạm Băng Băng vì nếu cô đồng ý tham gia vào Như Ý Truyện thì chắc chắn dự án này sẽ không thể nào được phát sóng. Bên cạnh đó, diễn xuất của "nữ hoàng giải trí" lại bị đánh giá là chẳng bằng 1/10 của Châu Tấn nên nếu cô đồng ý tham gia thì bộ phim sẽ không gặt hái được nhiều thành tựu như hiện tại.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn Kiểu tóc a hoàn trong phim Hoa Ngữ là kiểu tóc búi 2 bên và hạn chế tối đa đồ trang sức nhằm tăng sự đáng yêu, thơ ngây cho dàn diễn viên nữ. Nhưng không phải sao nữ nào cũng có thể thành công với tóc a hoàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-tinh-ke-du-duong-de-vuot-mat-nhu-y-truyen-va-chau-tan-ai-ngo-lai-tu-dao-ho-chon-minh-491147.html