Phạm Băng Băng khí chất ngời ngời bên cạnh tài tử Squid Game

Trong thời gian sang Hàn Quốc làm việc, Phạm Băng Băng đã có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí xứ kim chi.

Mới đây, Phạm Băng Băng đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình ảnh chụp cùng những ngôi sao người Hàn với chú thích: "Chụp hình cùng những người bạn".

Phạm Băng Băng đứng giữa hai tài tử nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn là Jung Woo Sung và Lee Jung Jae

Trong một bức ảnh, Phạm Băng Băng đứng giữa hai tài tử nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn là Jung Woo Sung và Lee Jung Jae - sự kết hợp này khiến nhiều người tò mò vì cả 3 chưa từng nhắc đến hay chia sẻ bất kỳ điều gì về mối quan hệ của nhau. Ở một tấm hình khác, "nữ hoàng giải trí" khoe nhan sắc xinh đẹp của mình khi chụp ảnh cùng nam diễn viên Kang Ha Neul.

Phạm Băng Băng và nam diễn viên Kang Ha Neul

Theo Sinchew, sau dự án Insider tại Hàn Quốc, Phạm Băng Băng vẫn chưa có bất kỳ dự án mới nào mà chỉ tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm. Cô hiện tại đang hẹn hò với bạn trai có xuất thân quân đội và hiện là phó chủ tịch một tập đoàn tài chính.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng được gọi là "nữ hoàng giải trí" của C-biz, tên tuổi của cô phủ sóng trên mọi mặt trận, từ phim ảnh đến các sự kiện với quy mô lớn. Tuy nhiên, kể từ scandal trốn thuế năm 2018, nữ minh tinh gần như mất hút khỏi ngành giải trí, sự nghiệp của cô cũng ngày càng tụt dốc. May thay, tài khoản Weibo với hơn 63 triệu người theo dõi của cô vẫn được giữ lại.

Em họ Phạm Băng Băng 7 tuổi gia nhập showbiz, 12 tuổi đã là người mẫu nổi tiếng Em họ của "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng - Phạm Đóa Đóa đã tham gia vào lĩnh vực giải trí từ năm 7 tuổi và hiện là một người mẫu nhí nổi tiếng xứ Trung.

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