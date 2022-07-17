Nhan sắc của Phạm Băng Băng khiến cư dân mạng khen ngợi hết mình.

Mới đây, fan hâm mộ xứ Trung đã được một phen bấn loạn khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của Phạm Băng Băng khoe ảnh dạo phố ngày hè trên Weibo cá nhân lẫn Instagram. Cô phối đầm hai dây dáng suông với giày thể thao và túi đeo chéo mini của Moynat. Ảnh: Weibo Fan Bing Bing Nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 41 của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Diện mạo, phong cách của diễn viên 41 tuổi nhận nhiều lời khen. Một số trang tin ở Trung Quốc, Hàn Quốc nhận xét cô trẻ như đôi mươi. Trên Instagram, nhiều fan gọi Băng Băng là "công chúa", "nữ hoàng". Ảnh: Weibo Fan Bing Bing

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Trong buổi picnic đầu tháng 6, diễn viên tạo dáng bên hoa trong chiếc đầm hai dây họa tiết cây kem, khoác áo mỏng xuyên thấu và đội mũ vintage. Fan bình luận trên Instagram: "Phạm Băng Băng như nàng thơ", "nét đẹp không thay đổi theo thời gian"... Ảnh: Weibo Fan Bing Bing Người hâm mộ tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô nàng - Ảnh: Internet Diễn viên dạo phố với "cây" Low Classic gồm: áo thun, trench coat và túi xách. Băng Băng tạo điểm nhấn phong cách với mũ xanh lá cây, kính mát gọng tròn. Ảnh: Instagram Bingbing_fan

Băng Băng đội tóc giả màu sáng khi chụp ảnh thời trang hè cho một thương hiệu. Trang Sohu nói diễn viên khác lạ, mang vẻ đẹp hiện đại và trẻ. Ảnh: U/TI Phạm Băng Băng sinh năm 1981, nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên, Lạc lối ở Bắc Kinh... Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên bị điều tra trốn thuế, phải nộp phạt gần 130 triệu USD. Sau bê bối, cô bị hạn chế hoạt động ở showbiz, chưa được trở lại đóng phim ở Trung Quốc. Hồi đầu năm, cô sang Hàn Quốc đóng vai khách mời trong phim Insider. Giữa tháng 6, cánh săn ảnh tung video cô hẹn hò Quách Nham Phong - phó chủ tịch một tập đoàn tài chính nhưng người đẹp chưa phản hồi mối quan hệ. Ảnh: FanBeautySecret

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