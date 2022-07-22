Phạm Băng Băng xuất hiện trên phim Hàn, phong thái và khả năng ngoại ngữ gây chú ý

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng gây chú ý khi lộ diện trong tập 14 phim Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián).

Vào tối ngày 21/7, tập 14 Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián) phát sóng và gây chú ý với màn xuất hiện của Phạm Băng Băng. Cụ thể, nữ diễn viên lộ diện với tạo hình vest đen sang chảnh, buông lời đe dọa với nhân vật Annie Stevens (Han Bo Reum) và ra lệnh cho nhóm thuộc hạ “xử lý” Kim Yo Han (Kang Ha Neul).

Toàn bộ khoảnh khắc của Phạm Băng Băng trong tập 14 Insider chỉ kéo dài khoảng 3 phút, nhưng cô để lại ấn tượng với phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và toát lên vẻ nguy hiểm, đáng sợ. Trên phim, mỹ nhân Hoa ngữ đọc thoại tiếng Anh. Dân mạng khen ngợi cô nói tiếng Anh tiến bộ hơn rất nhiều so với trước.

Insider là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên mà Phạm Băng Băng góp mặt, đồng thời, cũng là dự án đầu tiên mà nữ diễn viên chính thức tham gia sau khi vướng lùm xùm trốn thuế vào năm 2018. Do đó, phân đoạn ngắn ngủi của cô trong Insider nhận được nhiều sự quan tâm và trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Không ít bình luận bày tỏ hi vọng được thấy Phạm Băng Băng nhiều hơn trên màn ảnh trong thời gian tới.

Phạm Băng Băng từng là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua loạt phim Hoàn châu cách cách 1 và 2, Lạc lối ở bắc kinh, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên… Năm 2018, người đẹp 41 tuổi đánh mất sự nghiệp vì bê bối trốn thuế, phải nộp trả tổng cộng 883 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.000 tỉ đồng).

Hiện tại, Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi tại làng giải trí Trung Quốc hậu lùm xùm gian lận. Trong 4 năm gần đây, “Phạm gia” rời xa màn ảnh, chủ yếu tập trung phát triển thương hiệu làm đẹp do cô sáng lập.

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