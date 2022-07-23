Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong dự án 'Hàn tiến', Phạm Băng Băng vẫn khiến MXH 'chao đảo' với thần thái đỉnh cao

Sao quốc tế 23/07/2022 16:04

Màn xuất hiện chớp nhoáng của Phạm Băng Băng trong dự án phim Hàn Quốc mới đây đủ để tên tuổi của "nữ hoàng giải trí" trở thành chủ đề nóng nhất trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong tập 14 của bộ phim Hàn Quốc Insider (Kẻ Nội Gián), Phạm Băng Băng đã có màn tái xuất sau thời gian dài kể từ ồn ào trốn thuế vào năm 2018. Bên cạnh đó, tác phẩm này cũng đánh dấu lần đầu "nữ hoàng giải trí" xuất hiện trên màn ảnh Hàn Quốc.

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Phạm Băng Băng trong tập 14 của bộ phim Hàn Quốc Insider - Ảnh: Internet
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Nữ nghệ sĩ vô cùng thần thái với bộ vét đen lịch lãm cùng mái tóc đen buộc gọn, làm lộ ra các đường nét khuôn mặt sắc sảo - Ảnh: Internet

Chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng của tập 14 nhưng Phạm Băng Băng thật sự vô cùng nổi bật. Nữ nghệ sĩ vô cùng thần thái với bộ vét đen lịch lãm cùng mái tóc đen buộc gọn, làm lộ ra các đường nét khuôn mặt sắc sảo. Điểm trừ duy nhất chính là lối trang điểm đậm khiến cho cô già thêm vài tuổi.

Nhưng lớp trang điểm đậm của Phạm Băng Băng được cho là có chủ ý khi nhân vật của cô là một bà trùm của giới xã hội đen. Trong vài phút ngắn ngủi, nữ diễn viên đã thể hiện sự "ngầu lòi" của vai diễn này khi đe dọa Annie Stevens (Han Bo Reum thủ vai) và ra lệnh cho thuốc hạ xuống tay với Kim Yo Han (Kang Ha Neul đảm nhận).

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Trong vài phút ngắn ngủi, Phạm Băng Băng đã thể hiện sự 'ngầu lòi' của vai diễn này - Ảnh: Internet

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Nhiều người nhận xét, màn lộ diện của Phạm Băng Băng là vô cùng ấn tượng. Không những vậy, ngữ điệu của nữ diễn viên được khen là có tốt hơn trước nhiều khi đọc thoại tiếng Anh một cách trôi chảy và nhấn nhá vừa đủ.

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Phạm Băng Băng đang nỗ lực khôi phục lại hào quang đã mất - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phạm Băng Băng đang nỗ lực khôi phục lại hào quang đã mất, tuy nhiên vì lệnh cấm nên cô vẫn chưa nhận được lời mời đóng phim nào tại quê nhà. Không ít người hâm mộ hy vọng rằng Phạm Băng Băng có thể sớm tái xuất với những dự án chất lượng hơn nữa. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc ngày càng thắt chặt các lệnh cấm cho nghệ sĩ, khả năng "nữ hoàng giải trí" có thể quay lại C-biz là điều không thể nói trước được.

Phạm Băng Băng xuất hiện trên phim Hàn, phong thái và khả năng ngoại ngữ gây chú ý

Phạm Băng Băng xuất hiện trên phim Hàn, phong thái và khả năng ngoại ngữ gây chú ý

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng gây chú ý khi lộ diện trong tập 14 phim Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián).

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