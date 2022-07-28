Em họ Phạm Băng Băng 7 tuổi gia nhập showbiz, 12 tuổi đã là người mẫu nổi tiếng

Sao quốc tế 28/07/2022 10:47

Em họ của "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng - Phạm Đóa Đóa đã tham gia vào lĩnh vực giải trí từ năm 7 tuổi và hiện là một người mẫu nhí nổi tiếng xứ Trung.

Theo Sohu, em họ của Phạm Băng Băng - Phạm Đóa Đóa - hiện đang hoạt động trong làng giải trí với vai trò mộ người mẫu nhí. Cô bé là một trong những cái tên đắt show nhất tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Trung Quốc, và đồng thời cũng từng được mời tham gia vào Liên hoan Ngôi sao Người mẫu Thiếu nhi Quốc tế CIP.

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Phạm Đóa Đóa  là một trong những người mẫu nhí đắt show nhất tại làng giải trí Trung Hoa - Ảnh: Internet

Dù mới chỉ 12 tuổi, Phạm Đóa Đóa đã có nhan sắc xinh xắn cùng với một chiều cao nổi bật, được dự đoán sẽ trở thành một "đại minh tinh" trong tương lai. Hiện tại, cô bé là người mẫu nhí phủ sóng rộng trên khắp các sàn diễn tại đất nước tỷ dân.

Kể từ năm 7 tuổi, Phạm Đóa Đóa đã bước chân vào làng giải trí và ký hợp đồng diễn viên nhí với một nhà hát kịch. Vào cuối năm 2017, Đóa Đóa đã đạt giải nhất trong một cuộc thi tìm kiếm người mẫu nhí.

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Ban đầu, gia đình của Phạm Đóa Đóa cho phép cô bé biểu diễn thời trang như một thú vui mà thôi. Nhưng kể từ khi phát hiện ra khả năng của con gái, họ quyết định đầu tư và cho Đóa Đóa thuận lợi bước chân vào làng giải trí.

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, Phạm Đóa Đóa đã giảm đi cường độ hoạt động nghệ thuật để tập trung vào việc học tập. Cô bé chỉ tham gia trình diễn thời trang trong thời gian rảnh để không vướng bận thi cử.

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