Nhan sắc xinh đẹp tuổi 37 của Châu Tấn bỗng dưng 'bùng nổ' trên mạng xã hội

Sao quốc tế 03/08/2022 16:00

Châu Tấn là Đại hoa đán đình đám nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời cũng là tượng đài nhan sắc trong suốt thời gian qua.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau lại đoạn video phỏng vấn từ năm 2012 của Châu Tấn. Vẻ ngoài quyến rũ, khí chất cuốn hút cùng đôi mắt lấp lánh của nàng Hoa đán khi đã 37 tuổi được nhiều người hết lời tán thưởng. Dù thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ về nhan sắc "không tuổi" nhưng Châu Tấn không ít lần thừa nhận bản thân cô cũng có lúc cô lo lắng về tuổi tác, về sự lão hóa. 

Nhan sắc xinh đẹp tuổi 37 của Châu Tấn bỗng dưng 'bùng nổ' trên mạng xã hội - Ảnh 1

Nữ diễn viên trong đoạn video để tóc búi thấp rẽ ngôi chéo tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng với tông son hồng làm điểm nhấn. Cả gương mặt Châu Tấn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nền nã nhưng không kém phần trẻ trung, ngọt ngào.

Cặp lông mày cong - mảnh cùng đôi mắt 2 mí to tròn là những chi tiết đặc trưng không lẫn đi đâu được trên gương mặt Châu Tấn. Nhìn nữ diễn viên nở nụ cười nhẹ thôi cũng thấy mọi thứ xung quanh như rạng rỡ hẳn lên, bởi Châu Tấn nhìn lúc nào cũng tràn ngập năng lượng, đôi mắt trong veo như hồ nước biếc.

Nhan sắc xinh đẹp tuổi 37 của Châu Tấn bỗng dưng 'bùng nổ' trên mạng xã hội - Ảnh 2

Hiện tại, mỗi lần xuất hiện công khai, Châu Tấn gây sốt với nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian ở tuổi 48. Dân tình gọi nhan sắc của cô là “Gừng càng già càng cay”, U50 vẫn khiến con dân điên đảo.

Châu Tấn xuất thân là người mẫu ảnh lịch đình đám Trung Quốc thuở thiếu nữ, cô được công chúng  yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng, thông minh. Nhờ ảnh lịch, cô dần lọt vào mắt xanh của các đạo diễn đình đám và lần lượt ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm truyền hình, điện ảnh như: Anh Hùng Xạ Điêu, Họa Bì, Cao Lương Đỏ, Dạ Yến, Nếu Như Yêu, Tô Khất Nhi, Như Ý Truyện,... 

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Dù đã gần 50 tuổi nhưng Châu Tấn vẫn luôn được dân tình khen ngợi trẻ trung nhờ cách ăn mặc như "tắc kè hoa".

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