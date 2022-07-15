Sắp bước sang ngưỡng U50, Châu Tấn ăn diện 'không giống ai' nhưng vẫn được khen nức nở vì lý do này

Dù đã gần 50 tuổi nhưng Châu Tấn vẫn luôn được dân tình khen ngợi trẻ trung nhờ cách ăn mặc như "tắc kè hoa".

Ngoài tài đóng phim đỉnh cao với khả năng diễn xuất bằng mắt khó ai sánh kịp, Châu Tấn còn được mệnh danh là mỹ nhân quên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Gần 30 năm bước vào showbiz, thời gian dường như đã bỏ quên nàng hoa đán nhỏ bé xinh đẹp này. Tên tuổi cô cũng gắn với thương hiệu Chanel huyền thoại. Cô là nàng thơ phương Đông hiếm hoi được “ông hoàng tóc bạc” Karl Lagerfeld luôn ưu ái. Theo nhà thiết kế lừng danh này, Châu Tấn là sự hòa trộn của Coco Chanel thời trẻ và nghệ sĩ ba lê người Pháp Zizi Jeanmaire. Nữ diễn viên là đại sứ thương hiệu của Chanel Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cô luôn xuất hiện trên hàng ghế VIP những show đình đám của Chanel tại các tuần lễ thời trang hàng năm.

‘Ông hoàng Chanel’ Karl Lagerfeld và diễn viên Châu Tấn - Ảnh: Internet Mới đây nhất, công chúng phát hiện ra gu thời trang có phần lạ lẫm so với trước kia của Châu . Với cách ăn mặc mà người khác khó có thể "đụng độ" vì các item hết sức lạ mắt. Người đẹp còn diện chiếc áo mỏng tang bên trong, khoe khéo "toà thiên nhiên" lấp ló và khoác bên ngoài một chiếc áo lưới gợi cảm. Outfit này dù kết hợp rất nhiều màu sắc nhưng không hề mang đến cảm giác rối mắt mà tạo nên tổng thể phối đồ cao tay của nữ diễn viên.

Cách phối đồ nhiều lớp có vẻ như là "chiêu" thú vị của đại Hoa Đán. Mỹ nhân 7X đã hết lần này tới lần khác diện thiết kế áo lưới bên ngoài và diện bên trong item gợi cảm. Không chỉ vậy, gam màu nâu nhạt thường được người đẹp áp dụng triệt để giúp tôn da trắng mịn không tì vết. Trong suốt nhiều năm qua, Châu Tấn vẫn giữ vững hình ảnh nàng thơ của nền điện ảnh Hoa ngữ, cũng như giới thời trang quốc tế.

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