Khi fan diễn cùng thần tượng: Khóc khi tát Châu Tấn, mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 11/06/2022 12:30

Khi được đóng phim cùng thần tượng, các diễn viên này luôn nhớ mãi không quên những kỷ niệm "dở khóc dở cười".

Hà Hoằng San khóc vì phải tát Châu Tấn

Với một bộ phim có dàn nhân vật đồ sộ như Như Ý Truyện, dàn diễn viên tham gia rất đông, và có hẳn một loạt người hâm mộ yêu thích Châu Tấn: Trương Quân Ninh thấy rất vinh dự khi được đóng cùng Châu Tấn, Hoàng Hựu Minh chấp nhận đóng vai thái giám vì ngưỡng mộ Châu Tấn… Nữ diễn viên Hà Hoằng San cũng vì thần tượng Châu Tấn mà đến thử vai Nhị Tâm - cung nữ thân cận của Như Ý, nhưng cuối cùng lại được giao cho vai Bạch Nhị Cơ.

Trong Như Ý Truyện, Bạch Nhị Cơ là cô gái giỏi chơi đàn tì bà. Khi nghe A Nhược tố cáo Như Ý đã hại chết con mình, Bạch Nhị Cơ không đủ tỉnh táo để phân rõ trắng đen, liền chồm tới tát Như Ý.

Khi fan diễn cùng thần tượng: Khóc khi tát Châu Tấn, mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Trước khi quay phân cảnh này, Hà Hoằng San đã vô cùng lo lắng, thậm chí nữ diễn viên còn đề nghị đạo diễn sử dụng một bàn tay khác vì sợ lúc diễn hăng quá không dùng đúng lực có thể làm đau Châu Tấn. Chính Châu Tấn đã động viên Hà Hoằng San diễn cảnh này. Ngoài ra, trong một cảnh dùng roi đánh Châu Tấn, cũng vì quá căng thẳng, khi quay Hà Hoằng San đã vô ý quẹt nhẹ vào mắt Châu Tấn. Dù không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, nhưng Hà Hoằng San đã khóc vì làm "đau" thần tượng.

Khi fan diễn cùng thần tượng: Khóc khi tát Châu Tấn, mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Từ Hải Kiều mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi

Lý do để Từ Hải Kiều nhận lời tham gia Mộng Hoa Lục vô cùng đơn giản, đó là vì được đóng phim cùng thần tượng Lưu Diệc Phi. Từ trước đến nay, Từ Hải Kiều chưa từng vào vai phản diện, nhưng vì thần tượng, nam diễn viên đã gật đầu nhận vai Âu Dương Húc. Đây là vai diễn "tra nam" khiến khán giả vô cùng ghét bỏ. Chính Từ Hải Kiều cũng "góp sức" mắng Âu Dương Húc, bởi anh cũng không thể ưa nổi nhân vật này.

Khi fan diễn cùng thần tượng: Khóc khi tát Châu Tấn, mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Có một cảnh phim, Âu Dương Húc để lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bóp cổ Triệu Phán Nhi. Trước đó, vì biết Lưu Diệc Phi bị tái chấn thương khi quay cảnh bị nhấn đầu dìm xuống nước, Từ Hải Kiều đã tìm đạo diễn bàn bạc có nên thay đổi cảnh bóp cổ hay không.

Khi fan diễn cùng thần tượng: Khóc khi tát Châu Tấn, mất ngủ vì bóp cổ Lưu Diệc Phi - Ảnh 4

Chính Lưu Diệc Phi đã động viên anh cứ thực hiện cảnh này, cô vẫn ổn. Dù thần tượng đã ổn, nhưng Từ Hải Kiều thì không ổn chút nào, anh kể lại rằng mình đã lo lắng tới mức không thể ngủ được.

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