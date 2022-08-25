Giang Sơ Ảnh đáp trả mạnh mẽ hẹn hò bí mật với phú hào, Kim Xảo Xảo nối tiếp thay mặt ông xã phủ nhận tin đồn

Sáng ngày 18/8, phòng làm việc của Giang Sơ Ảnh đã đưa ra thông báo đáp trả tin đồn nữ diễn viê đang bí mật hẹn hò với một người đàn ông giàu có đã có gia đình trong một khách sạn ở Hải Nam: "Chúng tôi cảm thấy việc mọi người lựa chọn tin vào tin đồn là chuyện cá nhân, cho nên chúng tôi không có ý định trả lời những suy đoán không vô căn cứ hay chiếm dụng tài nguyên của công chúng. Tuy nhiên, đứng trước dư luận bị những người có hành vi xấu cố ý xúi giục, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những tin đồn thất thiệt về Giang Sơ Ảnh. Xin trân trọng tuyên bố.”

Ảnh chụp văn bằng thông báo của phòng làm việc Giang Sơ

Sau đó, Giang Sơ Ảnh cũng đăng lại các thông báo của studio trên trang cá nhân của mình và kèm theo câu nói: "Hạnh phúc có thể được tạo ra, nhưng không thể tạo ra bịa đặt. Tôi có thể được mọi người đem ra thảo luận, nhưng không thể vu hãm tôi."

Giang Sơ Ảnh đăng lại bài viết của phòng làm việc lên trang cá nhân

Được biết, trước đó, bloger truyền thông Trương Tiểu Hàn đã tiết lộ trên trang cá nhân rằng một nữ diễn viên trí thức đang bí mật hẹn hò với một người đàn ông giàu có trong một khách sạn ở Hải Nam. Dư luận suy luận người đàn ông đang được nhắc tới là chồng Kim Xảo Xảo.

Tối 16/8, Kim Xảo Xảo đăng đàn phản bác tin đồn: "Tin đồn làm giảm khả năng tư duy! Có thời gian rảnh hãy xem phim đi.”

Kim Xảo Xảo phản bác lại tin đồn thay cho ông xã

Sáng sớm ngày 18, Kim Xảo Xảo đăng một tin nhắn gửi cho bloger Trường Tiểu Hàn: "Tôi cũng rất tò mò, rút người đàn ông được nhắc tới là ai vậy?"

Kim Xảo Xảo đăng ảnh chụp tin nhắn gửi Trương Tiểu