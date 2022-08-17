Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh đang "cặp kè" với đại gia Vu Đông - ông xã của Kim Xảo Xảo.

Trang 163 đưa tin, một blogger chuyên tung tin đồn bằng truyện tranh mới đây đã bất ngờ tiết lộ vụ việc một nữ diễn viên xinh đẹp, trí thức đã hẹn hò bí mật với một vị đại gia trong khách sạn tại Hải Nam. Trong đoạn truyện tranh được blogger này đăng tải, người vợ được mô tả là giàu có và có mái tóc màu đỏ ngắn trên vai. Trong khi đó, "tiểu tam" lại có mái tóc dài, học vấn cao và có đến hơn 20 triệu fan trên mạng xã hội, nấu ăn giỏi và vô cùng xinh đẹp,...

Bông hoa trong mẩu truyện tranh trùng hợp giống với bông hoa mà Giang Sơ Ảnh cài lên tóc Đặc biệt hơn, netizen nhận ra bông hoa mà nhân vật "tiểu tam" này dùng để trang trí món ăn lại giống với bông hoa mà Giang Sơ Ảnh từng cài trên tóc. Đoạn truyện tranh cũng cho thấy "tiểu tam" nhận nhiều nữ trang đắt giá của tổng tài tặng, trong đó có bộ trang sức hơn 10 triệu NDT (hơn 1,4 triệu USD). Qua các chi tiết trong đoạn truyện tranh, cư dân mạng cho rằng, nhân vật "tiểu tam" kia chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh. Cô bị nghi đã cùng vào khách sạn cùng với chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo - đại gia Vu Đông.

Kim Xảo Xảo từng xuất hiện bên ông xã với mái tóc ngắn màu đỏ Trước những đồn đoán ngày càng đi xa, Kim Xảo Xảo vào tối ngày 16/8 vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông qua trang cá nhân của mình: "Người khôn không quan tâm tin đồn, có thời gian rảnh thì đi xem phim đi". Dưới phần tương tác, nữ diễn viên còn tức giận cho rằng những người tung tin đồn là đồ vô lương tâm, vì tiền mà chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của người khác. Kim Xảo Xảo và Vu Đông kết hôn vào năm 2011, cặp đôi có một con trai và một con gái. Ông Vu Đông là chủ tịch tập đoàn Bona Film Group, còn Kim Xảo Xảo trước đây từng là một ngôi sao Hong Kong. Hôn nhân của hai người khá bình lặng, thi thoảng vẫn cùng nhau du lịch. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Vũ Đông từng khen bà xã là một người vợ giản dị và tốt bụng, tình cảm giữa hai người luôn hòa hợp. Gia điình hạnh phúc của Vu Đông và Kim Xảo Xảo Ảnh: Internet

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? Hầu hết netizen đều cảm thấy rằng Giang Sơ Ảnh đang lợi dụng sự nổi tiếng của Hồ Ca để quảng cáo cho bản thân, và Giang Sơ Ảnh đương nhiên là người chịu tổn thương. Nhưng cô cũng không làm bất cứ hành động gì để biện minh cho mình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-giang-so-anh-la-tieu-tam-ra-vao-khach-san-voi-chong-dai-gia-cua-dan-chi-492854.html