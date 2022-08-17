Vương Tổ Lam nhắc đến Vương Phi, Tạ Đình Phong xấu hổ, cười ngượng ngùng

Sao quốc tế 17/08/2022 16:18

Tạ Đình Phong đã được phen cười ngượng ngùng sau khi bị nam MC Vương Tổ Lam trêu bằng cách hát ca khúc nổi tiếng của Vương Phi.

Tại sự kiện Đêm điện ảnh Weibo được diễn ra vào ngày 15/8 vừa qua, MC Vương Tổ Lam đã nhắc đến bộ phim điện ảnh nổi tiếng Trùng Khánh Sâm Lâm có sự tham gia diễn xuất của Vương Phi hát ca khúc Mộng Trung Nhân cũng của nữ ca sĩ này. Sau khi hát xong, nam MC còn gửi một nụ hôn gió đến các khán giả đang ngồi dưới khán đài.

Ngay lập tức, máy quay của chương trình đã bắt cận cảnh Tạ Đình Phong đang chăm chú theo dõi chương trình. Lúc này, nam tài tử bỗng dưng ngại ngùng và nở một nụ cười xấu hổ, nhiều đồng nghiệp khác ngồi gần cũng quay lại trêu anh. Theo đó, Tạ Đình Phong và Vương Phi đang hạnh phúc bên nhau.

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Tạ Đình Phong cười xấu hổ khi camera quay tới mình - Ảnh: Internet

Trước đó, có một số tin đồn cho rằng, ban tổ chức của Đêm hội Weibo dự định sẽ mời cả Tạ Đình Phong và Vương Phi tham dự. Tuy nhiên, Vương Phi đã từ chối vì ngượng, tài tử họ Tạ cũng không thoải mái khi sánh đôi bên người tình tại những sự kiện công khai.

Theo ON, để có một vẻ ngoài bảnh bao trong sự kiện này, Tạ Đình Phong trước đó đã đến làm tóc tại salon do Vương Phi đầu tư. Nhiều cư dân mạng đùa rằng quả thật "phù sa không chảy ruộng ngoài".

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Những năm gần đây, chuyện tình của Tạ đình Phong và Vương Phi luôn là tâm điểm của truyền thông - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, chuyện tình của Tạ đình Phong và Vương Phi luôn là tâm điểm của truyền thông dù cặp đôi rất kín tiếng và cũng không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân công khai. Nhiều lần, cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch hoặc qua đêm tại nhà nhau nhưng Tạ Đình Phong mới đây đã tuyên bố anh không có ý định sẽ tái hôn.

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