Tạ Đình Phong nhận về loạt chỉ trích sau khi Trương Bá Chi kể về cuộc sống làm mẹ đơn thân

Sao quốc tế 14/08/2022 15:37

Kể từ sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi không tái hôn mà lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và nuôi con một mình.

Trang Sina mới đây đã đăng tải một bài viết kể về cuộc sống mẹ đơn thân của Trương Bá Chi. Dù trước nay vẫn luôn được công chúng biết đến như một người phụ nữ giỏi giang khi chăm sóc cho 3 con nhỏ một mình, nhưng nữ diễn viên chưa từng chia sẻ gì về cách cô chăm sóc con cái.

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Tuy nhiên, vừa qua Trương Bá Chi đã tâm sự về những chuyện gia đình sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong. Khi hai con trai Quintus và Lucas bước vào độ tuổi đi học, cô đã phải thức dậy từ sáng sớm để đưa bọn trẻ đến trường. Nữ diễn viên cho rằng, việc cùng con đi học chính là cách thức để gắn kết tình cảm mẹ con.

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Trương Bá Chi trực tiếp đưa các con đi học mỗi ngày để gắn kết tình cảm

"Không cần biết là tôi ngủ giờ nào, nhưng 5h sáng phải thức dậy và chuẩn bị bữa sáng. Đúng 6h30 tôi phải đánh thức bọn trẻ, sau đó trở thành tài xế riêng của Quintus, Lucas. Tôi chưa bao giờ khiến hai con trễ học. Vì Quintus, Lucas tôi có thể làm mọi thứ để trở thành bà mẹ 100 điểm. Tôi vui vì được hai con tin tưởng." - Trương Bá Chi tâm sự.

Ngoài việc học hành, Trương Bá Chi còn để hai con trai phụ giúp mình việc nhà để giúp bọn trẻ có thể học cách tự lập và tự giác. Thỉnh thoảng, Trương Bá Chi sẽ đưa con con ra ngoài chơi để tránh áp lực học hành.

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Trương Bá Chi đồng hành cùng các con trong môi trường mới

Được biết, sau khi Trương Bá Chi đưa cả 3 con là Quintus, Lucas và Marcus đến Đại lục sinh sống, nữ diễn viên đã trở thành bạn bè, giáo viên để đồng hành cùng các con trong môi trường mới. Nữ diễn viên tâm sự, cô đã mất rất nhiều thời gian để các bọn trẻ thích nghi.

Câu chuyện nuôi con một mình của Trương Bá Chi đã khiến cho nhiều khán giả cảm động. Nữ diễn viên đã làm mọi thứ một mình để các con có thể lớn lên đầy đủ nhất từ vật chất đến tinh thần mà không có Tạ Đình Phong bên cạnh. Không những vậy, cô còn từng tuyên bố chưa từng nhận đồng nào từ chồng cũ vì cô có thừa kinh tế để nuôi con.

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Trương Bá Chi chưa từng nhận tiền trợ cấp nuôi con từ Tạ Đình Phong

 Ảnh: Internet

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Sau khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012, nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Hiện, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây.

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