Trương Bá Chi hiếm hoi xuất hiện cùng cả 3 con trai, diện mạo của bé út chiếm trọn sự chú ý

Sao quốc tế 10/08/2022 19:09

Những hình ảnh mẹ con Trương Bá Chi xuất hiện tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mẹ con Trương Bá Chi xuất hiện tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Có vẻ như Trương Bá Chi và các con đang nghỉ ngơi ở Hong Kong vài ngày trước, hiện tại đã trở lại ở Thượng Hải cùng 3 con trai. Trương Bá Chi một mình đưa ba con ra sân bay, nhưng may mắn là hai cậu con trai lớn có thể tự lập, hành lý dường như không nhiều.

Trương Bá Chi khi đưa con đi chơi cũng ăn mặc giản dị. Cô mặc quần ống rộng màu trắng đen đơn giản và thoải mái, thuận tiện khi bế con nhỏ. Trong khi đó, các quý tử lại thể hiện phong cách thời trang nổi bật.

Trương Bá Chi hiếm hoi xuất hiện cùng cả 3 con trai, diện mạo của bé út chiếm trọn sự chú ý - Ảnh 1

Trong ảnh, hai cậu con trai lớn của Trương Bá Chi đều diện áo kẻ sọc cổ điển của Burberry. Điều này cho thấy mức độ sang chảnh trong cuộc sống của 3 mẹ con nữ diễn viên họ Trương không thua các gia đình ngôi sao khác. Trên thực tế, tỷ lệ xuất hiện trước công chúng của Trương Bá Chi cũng thường xuyên kể từ khi cô tham gia show truyền hình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”, nhờ vậy, thu nhập của cô cũng khá, nên không có gì lạ khi nữ diễn viên có thể một mình gánh vác việc nuôi dạy ba cậu con trai.

Cậu con trai cả Lucas tuy không lộ mặt nhưng có thể nhìn thấy mái tóc xoăn đặc trưng. Quý tử cả nhà Trương Bá Chi cũng là một người có gu thời trang sành điệu. 15 tuổi, anh đã cao hơn mẹ và có khiếu thẩm mỹ của riêng, khác với phong cách nam tính thời thượng của em trai Quintus. 

Trương Bá Chi hiếm hoi xuất hiện cùng cả 3 con trai, diện mạo của bé út chiếm trọn sự chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Cậu con trai thứ hai, Quintus – được nhận xét có tính cách ấm áp, biết quan tâm người khác. Cậu mặc áo vest dáng rộng để tạo vẻ nam tính thời thượng. Từ đôi chân săn chắc, có thể thấy cậu cũng rất thích thể thao ngoài trời.

Cậu con trai út Marcus của Trương Bá Chi còn nhỏ, luôn được mẹ bế trong vòng tay, phong cách hoạt bát thường ngày không che giấu được khí chất của nhóc tì. Dù được che khẩu trang nhưng lông mày dày và sống mũi cao, để kiểu tóc như anh thứ 2 kiến thoạt nhìn, nhiều người còn cho rằng đây là bản sao của Quintus, giống hệt Trương Bá Chi.

 

Trương Bá Chi hiếm hoi xuất hiện cùng cả 3 con trai, diện mạo của bé út chiếm trọn sự chú ý - Ảnh 3

Sau khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012, nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Hiện, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây.

Nữ diễn viên cho biết vì học tập trong môi trường quốc tế từ nhỏ nên Lucas không biết tiếng Trung Quốc phổ thông, trong khi đó con trai thứ hai của cô là Quintus chỉ học được một chút do mẹ dạy. Lucas chỉ giao tiếp với mẹ bằng tiếng Anh.

Gia đình Trương Bá Chi cũng bỏ ngỏ khả năng để hai con trai bước chân vào giới giải trí. Lucas và Quintus đều có ngoại hình nổi bật và được công chúng quan tâm từ nhỏ. Do đó việc bước chân vào giới giải trí chỉ tùy thuộc vào mong muốn của Lucas và Quintus.

Đặc biệt, kể từ khi Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố việc hạ sinh nhóc tì thứ 3 vào năm 2018 tới nay, cư dân mạng đều tò mò về danh tính cha ruột cậu bé. Bất chấp những tò mò từ công chúng, Trương Bá Chi vẫn hoàn toàn giữ im lặng về danh tính cha ruột con trai thứ 3 của mình. Chính vì lẽ đó, đây được xem là bí mật lớn nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Con trai lớn của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi xuất hiện với ngoại hình khác lạ, khó nhận ra

Con trai lớn của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi xuất hiện với ngoại hình khác lạ, khó nhận ra

Nhiều người nhận xét, dung mạo của Lucas - con trai lớn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã có nhiều thay đổi khi bước vào giai đoạn dậy thì.

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