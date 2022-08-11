Trương Bá Chi tiết lộ lý do ly hôn Tạ Đình Phong, chỉ trả lời vỏn vẹn chỉ 3 từ khiến dân tình gật gù

Sao quốc tế 11/08/2022 20:20

Sau khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012, nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Hiện, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây.

Sau khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012, nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Hiện tại, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây. 

Trước đó, mẹ của Tạ Đình Phong, bà Địch Ba Lạp, luôn không ưa Trương Bá Chi. Trong một chương trình trò chuyện, bà Địch Ba Lạp đã chia sẻ lý do không thích Trương Bá Chi. Khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn, họ thậm chí còn không thông báo cho bà biết. Sau khi Trương Bá Chi kết hôn, bà Địch Ba Lạp hiếm khi qua lại với Trương Bá Chi.

Nhiều người không hiểu tại sao Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lại muốn ly hôn? Trong một talk show, Trương Bá Chi được hỏi lý do ly hôn, cô đáp vỏn vẹn 3 từ: "Vì không hợp".

Trương Bá Chi tiết lộ lý do ly hôn Tạ Đình Phong, chỉ trả lời vỏn vẹn chỉ 3 từ khiến dân tình gật gù - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Trương Bá Chi từng rơi nước mắt bộc bạch rằng suốt thời gian làm vợ của Tạ Đình Phong, cô phải chịu đựng cảnh ông chồng mê chơi game từ sáng đến tối. Tạ Đình Phong thích game đến mức không chịu để ý đến gia đình hay chăm sóc con cái.

Đáng buồn hơn, khi con trai ốm, nam tài tử còn chẳng giúp đỡ vợ. Đối với anh việc chăm sóc các con là của Trương Bá Chi, game mới là thứ quan trọng với nam tài tử. Vì không chịu nổi chuyện này kéo dài thêm nên Trương Bá Chi mới quyết định ly hôn.

Trương Bá Chi tiết lộ lý do ly hôn Tạ Đình Phong, chỉ trả lời vỏn vẹn chỉ 3 từ khiến dân tình gật gù - Ảnh 2

Năm 2021, Tạ Đình Phong quyết định để lại số tài sản 144 triệu USD cho hai con trai. Nam diễn viên thành lập một quỹ tài chính riêng mà người thừa hưởng là Lucas và Quintus. Tài tử cũng gửi tiền nuôi con hàng tháng cho Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong khẳng định mối quan hệ của anh và các con vẫn tốt đẹp. Nam diễn viên gặp con hai lần mỗi tuần.

Trương Bá Chi cũng đang có giai đoạn thành công trong sự nghiệp. Theo Sina, hiện tại nữ diễn viên nhận được nhiều lời mời hợp tác với vai trò người đại diện hình ảnh, tham gia show truyền hình thực tế, tạp kỹ... Chỉ trong vài tháng đầu năm 2021, cô bỏ túi 50 triệu NDT (7 triệu USD). Nữ diễn viên cũng dành hơn 40 triệu NDT để mua một căn hộ sang trọng tại Thượng Hải (6,1 triệu USD).

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