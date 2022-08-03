Tạ Đình Phong tấm tắc khen ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món ăn này

Sao quốc tế 03/08/2022 20:30

Tạ Đình Phong đã gọi rất nhiều đồ ăn Việt Nam để thưởng thức và "review" cho fan hâm mộ.

Gần đây, Tạ Đình Phong đã đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh đi ăn tại "Pho Dong Tian Kitchen Bar", nhà hàng chuyên phục vụ nhiều món ăn Đông Nam Á ở một trung tâm thương mại Bắc Kinh.

Theo trang tin shuashuakan, nam ca sĩ đã gọi rất nhiều đồ ăn Việt Nam bao gồm chả giò, tôm viên chiên giòn, cánh gà chiên sả và phở bò, để thưởng thức và "review" cho fan hâm mộ.

Tạ Đình Phong tấm tắc khen ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món ăn này - Ảnh 1

Tạ Đình Phong cho biết món phở bò tại "Pho Dong Tian Kitchen Bar" rất ngon, khi có nước dùng trong và hợp với khẩu vị. Chính vì thế quán ăn sẽ rất phù hợp cho bất cứ ai "thèm" đồ ăn Việt Nam. Trong lúc ăn phở, anh chàng cũng khuyên mọi người nên gọi thêm nhiều bò viên vì món ăn này rất ngon.

Nam ca sĩ cũng cảm thấy ấn tượng với tôm viên chiên giòn, món ăn được Tạ Đình Phong mô tả là bùng nổ về mặt vị giác bởi chính nước chấm cay chua ngọt. Cánh gà chiên sả và nem rán đồng thời được anh chàng nhận xét khá ngon và hợp khẩu vị. Trong đó món gà được nam ca sĩ họ Tạ mô tả là "juicy" (mọng nước).

 

Tạ Đình Phong tấm tắc khen ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món ăn này - Ảnh 2

Bên cạnh đồ ăn tại "Pho Dong Tian Kitchen Bar", thực khách cũng sẽ có những trải nghiệm đặc biệt về âm nhạc, khi vừa ăn đồ Việt vừa nghe nhạc Việt, Tạ Đình Phong chia sẻ thêm.

 

Tạ Đình Phong là nghệ sĩ người Hong Kong chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc Đại lục với nhiều vai trò khác nhau (diễn viên, ca-nhạc sĩ, food blogger). Anh chàng được xem là minh tinh đình đám của giới giải trí Cbiz vào những năm 2000, đồng thời cũng được khá nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm.

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