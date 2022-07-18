Cha ruột Tạ Đình Phong - tài tử gạo cội Tạ Hiền lên ngôi Ảnh đế ở tuổi 86

Tối ngày 17/7 vừa qua, Giải thưởng điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng) lần thứ 40 đã được tổ chức sau hai năm trì hoãn vì dịch bệnh. Kim Tượng năm nay còn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Lâm Gia Đống, Lý Lệ Trân, Ngô Quân Như, Phùng Đức Luân, Trương Gia Huy.

Tạ Hiền lên ngôi Ảnh đế ở tuổi 86

Nhờ việc hóa thân xuất sắc vào nhân vật một lão giang hồ tuy có tuổi nhưng vẫn còn nhiều hoài bão trong tác phẩm Thời Gian, tài tử Tạ Hiền đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vậy là ở tuổi 86, ông cuối cùng cũng được vinh danh Ảnh đế như con trai Tạ Đình Phong.