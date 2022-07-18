Cha ruột Tạ Đình Phong - tài tử gạo cội Tạ Hiền lên ngôi Ảnh đế ở tuổi 86

Tạ lễ trao giải Kim Tượng năm nay, tài tử gạo cội Tạ Hiền đã xuất sắc giành giải Nam chính xuất sắc nhất ở tuổi 86.
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Tối ngày 17/7 vừa qua, Giải thưởng điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng) lần thứ 40 đã được tổ chức sau hai năm trì hoãn vì dịch bệnh. Kim Tượng năm nay còn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Lâm Gia Đống, Lý Lệ Trân, Ngô Quân Như, Phùng Đức Luân, Trương Gia Huy.
Nhờ việc hóa thân xuất sắc vào nhân vật một lão giang hồ tuy có tuổi nhưng vẫn còn nhiều hoài bão trong tác phẩm Thời Gian, tài tử Tạ Hiền đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vậy là ở tuổi 86, ông cuối cùng cũng được vinh danh Ảnh đế như con trai Tạ Đình Phong.
Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần thứ 2 mà tài tử Tạ Hiền chạm tay vào chiếc cúp Kim Tượng. Trước đó, vào năm 2019, ông được trao cho giải Thành tựu trọn đời.
Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc gọi tên minh tinh Lưu Nhã Sắt nhờ vai diễn trong phim Răng Khôn. Sinh năm 1989 tại Hồ Nam, Trung Quốc, cô cũng là nữ diễn viên Đại lục thứ 9 giành giải Ảnh hậu Kim Tượng.
Bên cạnh đó giải Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc lần lược thuộc về Phùng Hạo Dương và Liêu Tử Du. Với lần đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, người mẫu Vương Đan Ni đã giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhờ màn hóa thân thành huyền thoại Mai Diễm Phương trong tác phẩm cùng tên. Chân Tử Đan, Cốc Hiên Chiêu, Cốc Viên Kiện và Lý Trung Chí nhận giải Chỉ đạo hành động xuất sắc với tác phẩm Nộ Hỏa.
Ảnh: Internet