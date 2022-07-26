Nam người mẫu giàu sụ nhờ giống Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 26/07/2022 17:17

Nam người mẫu Hoàng Ninh nhờ vào việc có gương mặt giống tới tài tử Tạ Đình Phong mà đã sở hữu một khối tài sản vô cùng lớn.

Trang HK01 đưa tin, nhờ việc nhiều năm đóng giả Tạ Đình Phong mà nam người mẫu Hoàng Ninh đã có một cuộc sống giàu có, thậm chí mua xe sang bằng tiền mặt. Được biết, Hoàng Ninh ngoại hình khá giống với tài tử họ Tạ, đặc biệt là góc nghiêng. Không những vậy, anh còn theo đuổi phong cách phong trần của Tạ Đình Phong, khiến ai cũng khó phân biệt nếu nhìn từ xa.

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Khi Hoàng Ninh nhuộm da, quay góc nghiêng, khán giả khó có thể phân biệt được giữa anh và Tạ Đình Phong

Cũng vì có ngoại hình đặc biệt giống với ngôi sao Hong Kong mà Hoàng Ninh đã nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện và được quảng cáo dưới tên tuổi của Tạ Đình Phong. Những hợp đồng quảng cáo mà Hoàng Ninh ký kết có giá trị lên đến 500.000 NDT (73.800 USD), hát một ca khúc anh đã nhận được 100.000 NDT (14.000 USD).

Nhờ những khoản thu nhập "khủng" như vậy mà chỉ sau 3 năm đóng giả Tạ Đình Phong, Hoàng Ninh đã tự mua được nhà và xe bằng tiền mặt, sống một cuộc đời sung túc. Anh chàng thường xuyên đăng tải các video về cuộc sống của mình lên tài khoản có tên gọi là "Sơn Trại Tạ Đình Phong", thu hút nhiều lượt xem.

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Hoàng Ninh từng gặp Tạ Đình Phong trong sự kiện, không thể phủ nhận rằng 2 người giống nhau như 2 giọt nước nếu đeo kính

Theo Sina, ngành công nghiệp giả mạo người nổi tiếng ngày càng nở rộ tại Trung Quốc. Thậm chí, có những người không có ngoại hình tự nhiên giống với các ngôi sao vẫn quyết phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc này.

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