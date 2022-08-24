Sự nghiệp gây tranh cãi của Giang Sơ Ảnh - mỹ nhân '30 chưa phải là hết'

Sao quốc tế 24/08/2022 15:25

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng diễn xuất chỉ ở mức ổn nên Giang Sơ Ảnh chưa từng được đánh giá cao và thường xuyên bị bạn diễn lấn lướt.

Cách đây không lâu, Giang Sơ Ảnh đã bị đồn là "tiểu tam" chen chân vào gia đình của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Xảo Xảo và đại gia Vu Đông. Tuy cả hai bên đều lên tiếng phủ nhận sự việc nhưng hình ảnh của nữ diễn viên 30 Chưa Phải Là Hết cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi trước giờ cô là một nghệ sĩ có đời tư trong sạch, nói không với scandal.

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Giang Sơ Ảnh đã bị đồn là 'tiểu tam' chen chân vào gia đình của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Xảo Xảo và đại gia Vu Đông - Ảnh: Internet

Vốn trước đây, giang Sơ Ảnh luôn bị gắn với danh nghĩa "người yêu cũ của Hồ Ca" vì cô và nam thần này từng có một thời gian bên nhau khi nữ diễn viên mới chỉ là một tân binh còn Hồ Ca đã là cái tên vang danh châu Á. Cũng nhờ việc hẹn hò với Hồ Ca mà Giang Sơ Ảnh đã có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án chất lượng.

Xét về học vấn, Giang Sơ Ảnh từng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và có bằng thạc sĩ truyền thông. Tuy được đánh giá cao về học thức và nhan sắc nhưng nữ diễn viên vẫn chưa có nhiều điểm nhấn trong sự nghiệp do thiếu đột phá và diễn xuất không ấn tượng.

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Trang Sina cho rằng việc Giang Sơ Ảnh lười thay đổi khiến khán giả cảm thấy chán và khó phân biệt các vai diễn của cô. Cũng chính vì không có sự bùng nổ trong diễn xuất mà Giang Sơ Ảnh nhiều lần bị bạn diễn của mình lấn lướt.

Trong 30 Chưa Phải Là Hết, vai diễn Vương Mạn Ni của Giang Sơ Ảnh vốn là nhân vật chính vốn có nhiều đất diễn và còn đóng vai trò quan trọng hơn nữ chính thứ hai là Đồng Dao (vai diễn Cố Giai). Tuy nhiên người được đề cử và thắng luôn giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan lại là Đồng Dao.

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Giang Sơ Ảnh bị tuột mất đề cử Bạch Ngọc Lan vào tay Đồng Dao - Ảnh: Internet

Khán giả cho rằng chính diễn xuất của Giang Sơ Ảnh chính là lý do cô bị đồng nghiệp của mình lấn lướt. Sự phát triển nhân vật mà nữ diễn viên họ Giang thể hiện không nhận được sự đồng tình của công chúng vì cách diễn của cô biến vai diễn này thành một cô gái ngây thơ, yếu đuối nhưng lại hay ảo tưởng. Cũng vì thế mà cú thua tại Bạch Ngọc Lan đã khiến danh tiếng của Giang Sơ Ảnh lại càng thê thảm hơn.

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Giang Sơ Ảnh cũng bị đàn em Vương Sở Nhiên lấn lướt trong Thanh Bình Nhạc - Ảnh: Internet

Còn trong Thanh Bình Nhạc (Cô Thành Bể), diễn xuất và câu chuyện xung quanh nhân vật của Giang Sơ Ảnh (Tào Đan Thù - Tào Hoàng Hậu) bị nhận xét là kém thu hút và nhàm chán hơn hẳn vai diễn của đàn em Vương Sở Nhiên (Trương Tất Hàm).

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Công chúng nghi ngờ Giang Sơ Ảnh có 'kim chủ' chống lưng - Ảnh: Internet

Cũng vì việc liên tục được góp mặt trong các dự án lớn, bạn diễn lại là các tên tuổi lớn làm dấy lên nghi vấn Giang Sơ Ảnh có "kim chủ" chống lưng. Công chúng hoài nghi về lý do nữ diễn viên vốn thiếu sức hút trên màn ảnh nhưng lại liên tục nhận được những dự án truyền hình nổi tiếng và nhiều tài nguyên khủng khác.

Giang Sơ Ảnh phủ nhận 'tòm tem' với chồng đại gia của Kim Xảo Xảo

Giang Sơ Ảnh phủ nhận 'tòm tem' với chồng đại gia của Kim Xảo Xảo

Nữ chính "30 Chưa Phải Là Hết" Giang Sơ Ảnh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cô và chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo vào khách sạn cùng nhau.

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