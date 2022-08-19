Giang Sơ Ảnh phủ nhận 'tòm tem' với chồng đại gia của Kim Xảo Xảo

Sao quốc tế 19/08/2022 10:38

Nữ chính "30 Chưa Phải Là Hết" Giang Sơ Ảnh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cô và chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo vào khách sạn cùng nhau.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 18/8 vừa qua, công ty chủ quản của nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh cho biết, họ vốn không có ý định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, tuy nhiên việc dư luận đã bị kích động và "dắt mũi" đã khiến cho danh tiếng của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lý do này, đại diện của minh tinh họ Giang đã đưa ra quyết định dùng đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho cô.

giang so anh 1
Giang Sơ Ảnh phủ nhận việc là 'tiểu tam', vào khách sạn với chồng của Kim Xảo Xảo - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Giang Sơ Ảnh đã chia sẻ lại bài viết này của công ty, cô chú thích thêm: "Có thể đùa vui nhưng đừng bịa đặt. Có thể đề cập đến tôi, nhưng đừng vu khống tôi".

Trong khi đó, ông Vu Đông (chủ tịch Bona Film Group) và bà xã Kim Xảo Xảo - 2 nhân vật khác cũng bị kéo vào tin đồn với Giang Sơ Ảnh đã cùng nhau tham dự một sự kiện vào hôm 18/8 mặc kệ những lời bàn tán trên MXH. Trước đó, nữ diễn viên họ Kim cũng lên tiếng phủ nhận việc bản thân là người trong ồn ào này.

giang so anh 2
Gia đình Kim Xảo Xảo - Vu Đông tham dự một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Trước đó, trang 163 đưa tin, một blogger chuyên tung tin đồn bằng truyện tranh mới đây đã bất ngờ tiết lộ vụ việc một nữ diễn viên xinh đẹp, trí thức đã hẹn hò bí mật với một vị đại gia trong khách sạn tại Hải Nam.

Trong đoạn truyện tranh được blogger này đăng tải, người vợ được mô tả là giàu có và có mái tóc màu đỏ ngắn trên vai. Trong khi đó, "tiểu tam" lại có mái tóc dài, học vấn cao và có đến hơn 20 triệu fan trên mạng xã hội, nấu ăn giỏi và vô cùng xinh đẹp,...

giang so anh 3
Chi tiết bộ hoa được cho là minh chứng cho việc Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam' trong tin đồn - Ảnh: Internet

 giang so anh 4

Đặc biệt hơn, netizen nhận ra bông hoa mà nhân vật "tiểu tam" này dùng để trang trí món ăn lại giống với bông hoa mà Giang Sơ Ảnh từng cài trên tóc. Qua các chi tiết trong đoạn truyện tranh, cư dân mạng cho rằng, nhân vật "tiểu tam" kia chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh. Cô bị nghi đã cùng vào khách sạn cùng với chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo - đại gia Vu Đông.

Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị

Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh đang "cặp kè" với đại gia Vu Đông - ông xã của Kim Xảo Xảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Giang Sơ Ảnh diễn viên Giang Sơ Ảnh Kim Xảo Xảo sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị

Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường?

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường?

Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng trong phim mới bị chê tơi tả vì gượng gạo, mang đến cảm giác như 'dì cháu'

Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng trong phim mới bị chê tơi tả vì gượng gạo, mang đến cảm giác như 'dì cháu'

Tin tức dưa Cbiz ngày 08/01: Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác hợp tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 08/01: Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác hợp tác

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam

Đổng Khiết thân mật bên người đàn ông lạ mặt, cử chỉ tình tứ khiến dân tình xôn xao

Đổng Khiết thân mật bên người đàn ông lạ mặt, cử chỉ tình tứ khiến dân tình xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 24 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI