Giang Sơ Ảnh phủ nhận 'tòm tem' với chồng đại gia của Kim Xảo Xảo

Nữ chính "30 Chưa Phải Là Hết" Giang Sơ Ảnh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cô và chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo vào khách sạn cùng nhau.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 18/8 vừa qua, công ty chủ quản của nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh cho biết, họ vốn không có ý định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, tuy nhiên việc dư luận đã bị kích động và "dắt mũi" đã khiến cho danh tiếng của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lý do này, đại diện của minh tinh họ Giang đã đưa ra quyết định dùng đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho cô. Giang Sơ Ảnh phủ nhận việc là 'tiểu tam', vào khách sạn với chồng của Kim Xảo Xảo - Ảnh: Internet Ngay sau đó, Giang Sơ Ảnh đã chia sẻ lại bài viết này của công ty, cô chú thích thêm: "Có thể đùa vui nhưng đừng bịa đặt. Có thể đề cập đến tôi, nhưng đừng vu khống tôi".

Trong khi đó, ông Vu Đông (chủ tịch Bona Film Group) và bà xã Kim Xảo Xảo - 2 nhân vật khác cũng bị kéo vào tin đồn với Giang Sơ Ảnh đã cùng nhau tham dự một sự kiện vào hôm 18/8 mặc kệ những lời bàn tán trên MXH. Trước đó, nữ diễn viên họ Kim cũng lên tiếng phủ nhận việc bản thân là người trong ồn ào này. Gia đình Kim Xảo Xảo - Vu Đông tham dự một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet Trước đó, trang 163 đưa tin, một blogger chuyên tung tin đồn bằng truyện tranh mới đây đã bất ngờ tiết lộ vụ việc một nữ diễn viên xinh đẹp, trí thức đã hẹn hò bí mật với một vị đại gia trong khách sạn tại Hải Nam.

Trong đoạn truyện tranh được blogger này đăng tải, người vợ được mô tả là giàu có và có mái tóc màu đỏ ngắn trên vai. Trong khi đó, "tiểu tam" lại có mái tóc dài, học vấn cao và có đến hơn 20 triệu fan trên mạng xã hội, nấu ăn giỏi và vô cùng xinh đẹp,... Chi tiết bộ hoa được cho là minh chứng cho việc Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam' trong tin đồn - Ảnh: Internet Đặc biệt hơn, netizen nhận ra bông hoa mà nhân vật "tiểu tam" này dùng để trang trí món ăn lại giống với bông hoa mà Giang Sơ Ảnh từng cài trên tóc. Qua các chi tiết trong đoạn truyện tranh, cư dân mạng cho rằng, nhân vật "tiểu tam" kia chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh. Cô bị nghi đã cùng vào khách sạn cùng với chồng của đàn chị Kim Xảo Xảo - đại gia Vu Đông.

Nghi vấn Giang Sơ Ảnh là 'tiểu tam', ra vào khách sạn với chồng đại gia của đàn chị Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh đang "cặp kè" với đại gia Vu Đông - ông xã của Kim Xảo Xảo.

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