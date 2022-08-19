Đổng Khiết thân mật bên người đàn ông lạ mặt, cử chỉ tình tứ khiến dân tình xôn xao

"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết vừa qua đã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật bên một người đàn ông lạ mặt.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cánh săn ảnh mới đây đã chụp được loạt ảnh Đổng Khiết thân mật bên một người đàn ông lạ mặt. Theo đó, nữ diễn viên và người này cùng tham gia vào bữa tiệc gặp mặt bạn bè cũ, cả hai còn nắm tay và ôm nhau.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi nảy lửa về mối quan hệ của diễn viên Như Ý Truyện và người đàn ông kia. Nhiều ý kiến cho rằng, cả hai có hành động thân thiết hơn mức bình thường. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cặp đôi chỉ giống như bạn bè bình thường mà thôi. Đổng Khiết hiện tại vẫn giữ im lặng về mối quan hệ này.

Trong quá khứ, Đổng Khiết cũng từng vì hình ảnh thân mật với một người đàn ông mà đánh mất hình tượng ngọc nữ của mình. Theo đó, vào tháng 2/2013, paparazzi đã chụp được khoảnh khắc cô và tài tử Vương Đại Trị ôm hôn nhau tại một khách sạn ở Tam Á. Điều đáng nói là chỉ trước đó ít ngày, Đổng Khiết đã lên tiếng tố ông xã Phan Việt Minh là lăng nhăng, vũ phu,...

Đổng Khiết và Vương Đại Trị hôn nhau tại một khách sạn ở Tam Á vào năm 2013 - Ảnh: Internet

Scandal này khiến Đổng Khiết đánh mất sự nghiệp chỉ sau một đêm, cô bị gắn với hình tượng "vừa ăn cướp vừa la làng", đã ngoại tình còn vu oan cho chồng cũ. Về phía Vương Đại Trị, tài tử này khi ấy vẫn đang có vợ, anh cũng bị tẩy chay vì một phút "ham của lạ".

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