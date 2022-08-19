Đổng Khiết thân mật bên người đàn ông lạ mặt, cử chỉ tình tứ khiến dân tình xôn xao

Sao quốc tế 19/08/2022 10:17

"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết vừa qua đã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật bên một người đàn ông lạ mặt.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cánh săn ảnh mới đây đã chụp được loạt ảnh Đổng Khiết thân mật bên một người đàn ông lạ mặt. Theo đó, nữ diễn viên và người này cùng tham gia vào bữa tiệc gặp mặt bạn bè cũ, cả hai còn nắm tay và ôm nhau.

dong khiet 3

dong khiet 2

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi nảy lửa về mối quan hệ của diễn viên Như Ý Truyện và người đàn ông kia. Nhiều ý kiến cho rằng, cả hai có hành động thân thiết hơn mức bình thường. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cặp đôi chỉ giống như bạn bè bình thường mà thôi. Đổng Khiết hiện tại vẫn giữ im lặng về mối quan hệ này.

Trong quá khứ, Đổng Khiết cũng từng vì hình ảnh thân mật với một người đàn ông mà đánh mất hình tượng ngọc nữ của mình. Theo đó, vào tháng 2/2013, paparazzi đã chụp được khoảnh khắc cô và tài tử Vương Đại Trị ôm hôn nhau tại một khách sạn ở Tam Á. Điều đáng nói là chỉ trước đó ít ngày, Đổng Khiết đã lên tiếng tố ông xã Phan Việt Minh là lăng nhăng, vũ phu,...

dong khiet 1
Đổng Khiết và Vương Đại Trị hôn nhau tại một khách sạn ở Tam Á vào năm 2013 - Ảnh: Internet

Scandal này khiến Đổng Khiết đánh mất sự nghiệp chỉ sau một đêm, cô bị gắn với hình tượng "vừa ăn cướp vừa la làng", đã ngoại tình còn vu oan cho chồng cũ. Về phía Vương Đại Trị, tài tử này khi ấy vẫn đang có vợ, anh cũng bị tẩy chay vì một phút "ham của lạ".

Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Kể từ sau khi ly hôn, mối quan hệ của Đổng Khiết và Phan Việt Minh vô cùng căng thẳng trong suốt hơn 10 năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết diễn viên Đổng Khiết Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41

Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41

Quỳ gối livestream bán quần áo, Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ

Quỳ gối livestream bán quần áo, Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 23 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 4 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI