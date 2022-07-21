Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Kể từ sau khi ly hôn, mối quan hệ của Đổng Khiết và Phan Việt Minh vô cùng căng thẳng trong suốt hơn 10 năm qua.

Vào ngày 19/7, Đổng Khiết và con trai mình là Đỉnh Đỉnh đã cùng nhau tham gia một sự kiện cắt băng khánh thành. Ở tuổi 14, Đỉnh Đỉnh được nhận xét là có ngoại hình tuấn tú và chiều cao xấp xỉ mẹ mình.

Sau khi loạt ảnh của mẹ con Đổng Khiết được đăng tải lên Weibo, chồng cũ của cô - diễn viên Phan Việt Minh - đã chia sẻ lại những tấm hình này kèm theo dòng chú thích: "Cảm ơn! Tốt lắm! Cảm ơn mọi người". Theo nhiều nguồn tin, tài tử họ Phan chỉ có thể thấy con trai mình hiện ra sao, lớn thế nào khi các tấm hình bức ảnh được đăng tải nên mới gửi lời cảm ơn người chia sẻ.

Kể từ sau khi ly hôn, Đổng Khiết đã không cho Phan Việt Minh và cả gia đình anh gặp con trai - Ảnh: Internet

Theo Sohu, sau khi ly hôn vào năm 2012, Đổng Khiết đã không cho Phan Việt Minh và cả gia đình anh gặp con trai, thậm chí khi ông nội của Đỉnh Đỉnh ốm đến mức liệt giường thì cô cũng không để chồng cũ đưa con về dù chỉ một lần. Vào ngày 5/2 hàng năm - sinh nhật của con trai, Phan Việt Minh đều gửi lời chúc đến con nhưng chưa từng nhận về hồi đáp. Quản lý của nam diễn viên họ Phan còn từng công khai mắng Đổng Khiết là đồ "nấm độc" vì cách cô xử sự với chồng cũ của mình.

Hiện tại, mạng xã hội xứ Trung đang tràn ngập những lời bình luận về mối quan hệ của Đổng Khiết và Phan Việt Minh. Nhiều khán giả cho rằng việc nữ diễn viên đưa tư thù cá nhân vào việc nuôi dạy con là quá ích kỷ, khiến con trai nhìn nhận sai và bố.

Đổng Khiết nhận về nhiều chỉ trích khi cấm chồng cũ gặp con - Ảnh: Internet

Vì ồn ào này được "khai quật" lại, cả 3 cái tên Đổng Khiết, Phan Việt Minh và cả Vương Đại Trị - người tình một thời của Đổng Khiết - đều trở thành những cụm từ được cư dân mạng xứ Trung tìm kiếm nhiều nhất những ngày gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-khiet-va-chong-cu-cach-mat-nhau-10-nam-phan-viet-minh-khong-duoc-gap-con-trai-du-chi-mot-lan-484947.html