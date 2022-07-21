Đổng Khiết và chồng cũ 'cạch mặt' nhau 10 năm, Phan Việt Minh không được gặp con trai dù chỉ một lần

Sao quốc tế 21/07/2022 16:26

Kể từ sau khi ly hôn, mối quan hệ của Đổng Khiết và Phan Việt Minh vô cùng căng thẳng trong suốt hơn 10 năm qua.

Vào ngày 19/7, Đổng Khiết và con trai mình là Đỉnh Đỉnh đã cùng nhau tham gia một sự kiện cắt băng khánh thành. Ở tuổi 14, Đỉnh Đỉnh được nhận xét là có ngoại hình tuấn tú và chiều cao xấp xỉ mẹ mình.

dong khiet 1

Sau khi loạt ảnh của mẹ con Đổng Khiết được đăng tải lên Weibo, chồng cũ của cô - diễn viên Phan Việt Minh - đã chia sẻ lại những tấm hình này kèm theo dòng chú thích: "Cảm ơn! Tốt lắm! Cảm ơn mọi người". Theo nhiều nguồn tin, tài tử họ Phan chỉ có thể thấy con trai mình hiện ra sao, lớn thế nào khi các tấm hình bức ảnh được đăng tải nên mới gửi lời cảm ơn người chia sẻ.

dong khiet 2
Kể từ sau khi ly hôn, Đổng Khiết đã không cho Phan Việt Minh và cả gia đình anh gặp con trai - Ảnh: Internet

Theo Sohu, sau khi ly hôn vào năm 2012, Đổng Khiết đã không cho Phan Việt Minh và cả gia đình anh gặp con trai, thậm chí khi ông nội của Đỉnh Đỉnh ốm đến mức liệt giường thì cô cũng không để chồng cũ đưa con về dù chỉ một lần. Vào ngày 5/2 hàng năm - sinh nhật của con trai, Phan Việt Minh đều gửi lời chúc đến con nhưng chưa từng nhận về hồi đáp. Quản lý của nam diễn viên họ Phan còn từng công khai mắng Đổng Khiết là đồ "nấm độc" vì cách cô xử sự với chồng cũ của mình.

Hiện tại, mạng xã hội xứ Trung đang tràn ngập những lời bình luận về mối quan hệ của Đổng Khiết và Phan Việt Minh. Nhiều khán giả cho rằng việc nữ diễn viên đưa tư thù cá nhân vào việc nuôi dạy con là quá ích kỷ, khiến con trai nhìn nhận sai và bố.

dong khiet 3
Đổng Khiết nhận về nhiều chỉ trích khi cấm chồng cũ gặp con - Ảnh: Internet

Vì ồn ào này được "khai quật" lại, cả 3 cái tên Đổng Khiết, Phan Việt Minh và cả Vương Đại Trị - người tình một thời của Đổng Khiết - đều trở thành những cụm từ được cư dân mạng xứ Trung tìm kiếm nhiều nhất những ngày gần đây.

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Con trai của nữ diễn viên Đổng Khiết đã trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết Phan Việt Minh Vương Đại Trị sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41

Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41

Quỳ gối livestream bán quần áo, Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ

Quỳ gối livestream bán quần áo, Đổng Khiết bị chỉ trích thậm tệ

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, Đổng Khiết rò rỉ thế nào

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, Đổng Khiết rò rỉ thế nào

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI