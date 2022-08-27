Trước Cổ Lực Na Trát, có một người đẹp khác bỗng dưng trở thành 'tiểu tam' dù từ chối lời yêu, thậm chí bị 'tra nam' dạy cho cách hãm hại người cũ

Sao quốc tế 27/08/2022 11:07

Ồn ào tình cảm của Từ Khai Sính, Cổ Lực Na Trát và Trương Thiên Ái đã khiến scandal một thời của "tra nam" Trương Minh Ân bị "khai quật" lại.

Cách đây không lâu, mạng xã hội xứ Trung được phen xôn xao với ồn ào tình cảm của Trương Thiên Ái, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát. Trong đó có đoạn ghi âm 7 phút của Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính với nội dung nam diễn viên thừa nhận ngoại tình, níu kéo bạn gái dù phạm sai lầm,... sự việc này khiến cho dân tình nhớ lại đoạn ghi âm từng khiến dư luận xôn xao của Trương Minh Ân.

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Trương Minh Ân và Từ Lộ - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào năm 2019, Trương Minh Ân và Từ Lộ khi đang yêu nhau đã tham gia vào một chương trình dành cho các cặp đôi vô cùng ngọt ngào và tình cảm, khiến cho nhiều người không khỏi ghen tị.

Tuy nhiên, đến tháng 6/6/2020, dân tình được phen ồn ào với đoạn video ghi lại cảnh Trương Minh Ân và Hồ Băng Khanh có nhiều hành động thân mật với nhau tại một bãi đỗ xe. Thậm chí còn có hình ảnh nam diễn viên họ Trương lén lút tới nhà Hồ Băng Khánh vào nửa đêm nhưng lại bỏ đi ngay sau đó do phát hiện có người theo dõi.

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Trương Minh Ân bị lộ hình ảnh thân mật với Hồ Băng Khanh - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc bị phanh phui, Trương Minh Ân và Hồ Băng Khanh ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích. Thậm chí cả hai còn bị gọi là "tra nam" và "tiện nữ" bởi lúc đó nam diễn viên họ Trương còn chưa công khai chia tay Từ Lộ.

Trước làn sóng tẩy chay từ phía công chúng, Trương Minh Ân lên tiếng công khai đã chia tay với Từ Lộ từ lâu. Hồ Băng Khanh thì phủ nhận chuyện hẹn hò với Trương Minh Ân và khẳng định bản thân không phải là "tiểu tam" trong mối quan hệ giữa hai người kia.

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Hồ Băng Khanh cảm thấy sợ hãi trước sự thâm độc của Trương Minh Ân nên đã lên tiếng vạch trần nam diễn viên này - Ảnh: Internet

Với đoạn video mà truyền thông đăng tải, Hồ Băng Khanh cho biết lúc đó Trương Minh Ân vừa tỏ tình với cô xong nhưng cô từ chối. Nữ diễn viên sau đó còn tung ra một đoạn ghi âm "vạch mặt" chuyện Trương Minh Ân dạy cô cách dùng truyền thông để bôi nhọ Từ Lộ.

"Nên nhắm vào việc bạo lực mạng, em cứ nói là cô ta thuê tài khoản khác để mắng chửi em, vì trước đây cô ta từng làm những chuyện thế này, nên rất dễ kéo cô ta vào, dư luận sẽ cho rằng em đang yếu thế, là người bị hại. Để hai cô gái các em tự đấu đá nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn là để anh xen vào.” - Trương Minh Ân nói trong đoạn ghi âm.

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