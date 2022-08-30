'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

Sao quốc tế 30/08/2022 18:40

Vắng bóng khỏi showbiz một thời gian, Huỳnh Thánh Y có cho mình cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Nhắc đến Huỳnh Thánh Y, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng "Tinh nữ lang" có vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo trong bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu". Được Châu Tinh Trì nâng đỡ, Huỳnh Thành Y từng được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân hàng đầu trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, những quyết định sai lầm trong quá khứ đã khiến cô đánh mất rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp. 

Năm 2001, Huỳnh Thánh Y bước chân vào làng giải trí với bộ phim đầu tay "Biệt thự táo đỏ". Tuy vậy, sự nghiệp của Huỳnh Thánh Y chỉ thật sự tỏa sáng khi cô lọt vào "mắt xanh" của vua hài Châu Tinh Trì và được chọn vào vai cô gái bán kẹo trong bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu". Thấy được tiềm năng từ mỹ nhân họ Huỳnh, Tinh Gia đã nhanh chóng ký hợp đồng 8 năm với ngôi sao nữ. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 1
Vẻ đẹp thanh thuần thuở mới vào nghề của Huỳnh Thánh Y

Tuy nhiên, sau đó, nữ minh tinh lại lén chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí đàn ông, khiến hình ảnh thanh tuần của cô sụp đổ chỉ sau một đêm. Hành động của Huỳnh Thánh Y khiến công ty của Châu Tinh Trì bị tổn thất lớn. Vua hài tuyên bố "đóng băng" sự nghiệp của cô nàng ngay sau đó. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 2
Huỳnh Thánh Y bị gắn mác "phản bội" Châu Tinh Trì vì lén chụp ảnh gợi cảm khiến công ty  tổn thất nặng nề. 

Sau 2 năm kiện tụng, nữ diễn viên và công ty cũ quyết định hòa giải, đồng thời cô cũng đầu quân cho tập đoàn Cự Lực, nhưng sự nghiệp không những không gặt hái được thành công mà còn ngày càng tụt dốc một cách thảm bại. 

Sau khi kết hôn với đại gia Dương Tử, Huỳnh Thánh Y được bổ nhiệm là CEO của tập đoàn Cự lực và sống một cuộc đời giàu sang, phú quý. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 3
Sau khi kết hôn với đại gia Dương Tử, người đẹp bị gắn mắc "vợ bé", sinh con không danh phận cho chồng đại gia 

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng người đẹp chấp nhận làm vợ bé, sinh con không danh phận cho đại gia Dương Tử. Phải đến khi Dương Tử công khai anh đã cùng Huỳnh Thánh Y kết hôn 8 năm trước và có 2 người con, tin đồn mới tạm lắng xuống.

Đại gia họ Dương cũng khẳng định anh đã ly dị với người vợ đầu rồi sau đó mới gặp Huỳnh Thánh Y, cô không phải "hồ ly tinh" giật chồng như mọi người đã nói.

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 4

Vắng đi một thời gian dài, mới đây  Huỳnh Thánh Y bất ngờ chia sẻ một đoạn video ngắn lên mạng xã hội cá nhân. Trong đó, nữ diễn viên mặc chiếc váy khá rộng cùng vòng 2 lộ rõ, dấy lên nghi vấn mang bầu lần thứ 3.

Dưới bài đăng của cô, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn đang có em bé, song Huỳnh Thánh Y không có động thái đáp trả. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 5

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 6
Người đẹp lộ bụng to bất thường, khiến cộng đồng mạng cho rằng cô đang mang thai lần 3 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 7

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 8
Trước đó, cô cũng lộ chi tiết bụng to bất thường 

Có thể thấy dù sắp bước sang tuổi 40, nữ diễn viên vẫn nổi bật với gương mặt xinh đẹp, trẻ trung. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz song đời tư của nàng "tinh nữ lang" vẫn được khán giả rất quan tâm. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3 - Ảnh 9
Nhan sắc mặn mà, xinh đẹp dù sắp bước qua tuổi 40 

Dù không có hoạt động nào nổi bật trong thời gian qua. Bên cạnh là sự nghiệp xuống dốc, nhưng Huỳnh Thánh Y vẫn nắm giữ khối tài sản lên đến 140 triệu USD (hơn 3,2 nghìn tỷ đồng) cùng nhiều bất động sản giá trị khiến ta phải ghen tỵ. 

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