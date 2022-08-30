Loạt sao Hoa ngữ với nỗi lo bị hói đầu, xuống sắc do rụng tóc

Nhắc đến vấn đề này, người hâm mộ nhanh chóng nhớ đến các mỹ nhân Hoa ngữ cũng từng rơi vào hoàn cảnh "đáng thương" này trước kia.

Ở vai trò là những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz, mái tóc chính là thứ thể hiện cho tính cách và phong cách của mỗi người nghệ sĩ. Việc duy trì một mái tóc óng ả, dày mượt tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc, tuy nhiên, với lịch trình dày đặc của các ngôi sao, việc chăm sóc cho mái tóc là rất khó, cộng thêm việc stress dài vì tính chất công việc, các nghệ sĩ khó lòng mà tránh khỏi tình trạng rụng tóc, nhiều ngôi sao còn rụng đến mức hói đầu. Đây là vấn đề không chỉ của các sao nam, mà sao nữ còn đặc biệt cho rằng đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bởi nó ảnh hưởng nặng nề đến hình tượng của họ trước công chúng.

Dù là một trong tứ đại hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di cũng không thể mãi ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc như xưa. Người đẹp bị rụng tóc, lộ vùng trán cao sau khi sinh con thứ 2.

Chương Tử Di là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa Ngữ, là nữ minh tinh nổi tiếng chỉ với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Cô được xếp vào hàng tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Người đẹp họ Chương nổi tiếng với những vai hành động đẹp mắt cùng lối diễn xuất tự nhiên đi vào lòng người.

Phần hói của Chương Tử Di lộ khá rõ trong những video đời thường.

Dương Mịch là gương mặt quảng cáo hot cho các nhãn hàng tại Trung Quốc nhờ lượng fan đông đảo và nhan sắc "vạn người mê". Vốn nổi tiếng với đôi chân dài thẳng tắp thon gọn và đôi mắt long lanh thông minh. Ở tuổi 35, Dương Mịch vẫn khiến nhiều người trầm trồ nhờ vóc dáng trông như thiếu nữ, thần thái sang chảnh, thái độ làm việc chăm chỉ và danh tiếng mà cô đang sở hữu. Nữ diễn viên được xem là "nữ hoàng thảm đỏ", nữ hoàng sân bay" của làng giải trí Hoa ngữ bởi phong cách đa dạng, sành điệu mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, ngoài sân bay hay trên các ấn phẩm thời trang.

Tuy nhiên ngoài ưu điểm, cô được biết tới vì mái đầu trọc với đường mép tóc cao, lưa thưa tóc. Nhược điểm này không ít lần bị bạn bè của Dương Mịch đem ra trêu đùa và khiến các nhân viên hóa trang phải tìm cách cách khác nhau để che trán cao của cô lại. Trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, khi Dương Mịch đóng giả nam, cần bới hết tóc lên búi củ tỏi, vấn đề đầu hói của Dương Mịch cũng trở thành đề tài bàn tán.

Ở tuổi 35, Dương Mịch đã phải đối mặt với chứng rụng tóc, lộ phần trán hói. Người đẹp nhiều lần phải sử dụng tóc giả để che đi khuyết điểm này.

Ca sĩ thần tượng Trình Tiêu

Trình Tiêu là một ca sĩ, diễn viên trẻ tuổi của showbiz Hoa Ngữ. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê nhưng cô nàng cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Nhiều lần, để che lại phần trán quá cao của mình, Trình Tiêu để tóc mái, song vẫn không tránh khỏi những lần lộ trán trước ống kính truyền thông. Đây cũng là lý do Trình Tiêu và nhóm của mình rất chăm lo cho tóc mái, dù cô có thực hiện động tác vũ đạo mạnh đến đâu thì tóc mái vẫn không bị lay chuyển.

Dù còn rất trẻ, nhưng nữ thần tượng cũng không tránh khỏi tình trạng này

Đường Yên

Sở hữu gương mặt xinh xắn, mỹ lệ, Đường Yên luôn được góp mặt trong những bộ phim khủng của Cbiz. Là gương mặt sáng của nền điện ảnh Hoa ngữ, Đường Yên được mệnh danh là “Nữ hoàng rating”. Vẻ đẹp của cô nàng được nhiều người hâm mộ so sánh giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Sau vẻ đẹp mỹ lệ, ít ai biết được cô nàng cũng rất đau đầu vì tình trạng hói đầu của mình. Đường Yên có khuôn mặt dài, trán không chỉ rộng mà còn cao, vì vậy trong khi hóa trang cô thường tìm đủ mọi cách để tóc mái rủ xuống che bớt phần trán lại. Khi đóng các vai nam, Đường Yên cũng đội mũ. Nhan sắc trước và sau khi lộ trán của Đường Yên bị đánh giá là rất khác biệt.

Nhan sắc khi không lộ mái của Đường Yên khiến người hâm mộ "bật ngửa" vì quá lạ

Quan Hiểu Đồng

"Con gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng thường được ca ngợi nhờ vóc dáng cao ráo hơn 1,72 m, khuôn mặt xinh xắn sắc nét từ bé. Nhưng chính Quan Hiểu Đồng từng thừa nhận cô rất lo về mái tóc của mình. Phần đằng sau tóc bị rụng trọc một mảng lớn. Phần phía trước đường chân tóc cũng ngày càng cao. Quan Hiểu Đồng phải dựa vào kỹ thuật trang điểm để làm tóc trông dày hơn.

Phần trán cao và thưa tóc luôn là nỗi lo của Quan Hiểu Đồng

Các ngôi sao nữ khác như Trần Kiều Ân, Tôn Lệ cũng gặp phải khó xử vì mái tóc của mình. Trần Kiều Ân nhiều lần bị phát hiện lộ đường chân tóc cao. Còn Tôn Lệ đổi hẳn sang tóc ngắn vừa phù hợp với khí chất mạnh mẽ thanh lịch của cô vừa che được nhược điểm trên khuôn mặt.

Có thể nói, đây không chỉ là vấn đề của các mỹ nhân Hoa ngữ, mà đó còn là vấn đề chung của rất nhiều người hiện tại. Việc rụng tóc, không phụ thuộc hoàn toàn vào stress, có thể do chế độ sinh hoạt, môi trường, ăn uống của mỗi người mà tình trạng này sẽ nặng hay nhẹ hơn.

Vì vậy, cần phải tập thói quen tốt cho cơ thể, để tránh bị những tình trạng "kém sang" như thế này sớm nhất nhé!