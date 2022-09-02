Nữ doanh nhân chi mạnh tay để làm nhà sản xuất và tự đóng vai chính khiến dân tình phải trầm trồ

Được biết, Lưu Thiên Doanh là giám đốc cấp cao của một công ty tài chính. Trước khi tạo phen "chấn động" trên các nền tảng mạng xã hội ngày hôm nay, cô cũng từng phát hành 3 bài hát của riêng mình.

Lưu Thiên Huỳnh được biết đến là một doanh nhân thành đạt và có tiếng trong giới kinh doanh lẫn nhiều mối quan hệ với giới giải trí . Cô nhiều lần chia sẻ với truyền thông về đam mê được làm nghệ thuật. Đến năm 2020, Lưu Thiên Huỳnh theo đuổi đam mê đó khi chính thức lấn sân làm ca sĩ nhưng không để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Cụ thể, mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin nữ doanh nhân Lưu Thiên Doanh đã tự bỏ tiền sản xuất phim và kiêm đảm nhận vai nữ chính để thỏa giấc mộng làm diễn viên của mình.

Lưu Thiên Huỳnh sau đó học thêm về diễn xuất, bày tỏ mong muốn được đứng trước ống kính và hiện tại không ngại chi tiền "khủng" để tự thực hiện ước mơ đó của mình. Chia sẻ với báo giới xứ Trung, cô cũng khẳng định bỏ tiền sản xuất và làm nữ chính phim Phượng minh Sanh Tiêu Tiêu để thỏa mãn đam mê và không quá đặt nặng vấn đề bộ phim thành công hay thất bại.

Ngay sau khi những hình ảnh và thông tin trên được lan truyền trên mạng, nhiều khán giả đã không kìm được sự thích thú và tò mò về "phú bà" cũng như tác phẩm này:

- Chả ra sao, đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm.

- Người có tiền thích thật, muốn làm gì thì làm. Biết đâu phim này lại hot thì sao.

- Tự nhiên nhớ đến bà "nha đầu ngốc" Tây Môn Vô Hận nổi danh một thời.

- Trông cũng được đấy chứ, không đến nỗi nào, còn hơn Tây Môn Vô Hận chán.

- Nhìn mặt nam chính sao hài hước vậy? Cười lên đi anh. Hãy lên tín hiệu nếu cần giải cứu nhé.

- Vốn mơ ước được vào showbiz nhưng do dòng đời xô đẩy phải đi làm CEO thôi.

Việc "phú bà" Lưu Thiên Doanh làm nhà sản xuất cũng như đóng chính của phim đã dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều trên khắp các diễn đàn ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng việc làm này sẽ phần nào làm xấu đi hình ảnh phim Trung Quốc trong mắt khán giả nước bạn.

Việc phú bà Lưu Thiên Doanh chi tiền cho dự án phim lần này đã dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều trên khắp các diễn đàn

Mặt khác, một số bộ phận lên tiếng bênh vực nữ doanh nhân trẻ và ủng hộ việc cô theo đuổi đam mê, mơ ước của mình.

Họ cho rằng việc làm của Lưu Thiên Doanh không vi phạm pháp luật, không xấu xa, làm hại đến người khác thì xứng đáng nhận được sự ủng hộ chứ không phải chê bai hay kỳ thị.

Bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến cho rằng tuổi tác của Lưu Thiên Huỳnh hiện tại vào vai thiếu nữ 18 tuổi có phần khiên cưỡng. Khi đứng cạnh nam thần sinh năm 1998 Vương Hiên, cô cũng để lộ nhan sắc kém rạng rỡ và bị chê kém sắc hơn nam chính. Nhiều netizen cho rằng cô nên giao lại vai diễn cho nữ diễn viên phù hợp hơn, tập trung làm tốt vai trò nhà sản xuất hơn là "cố chấp" làm nữ chính của phim.