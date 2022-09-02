Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 02/09/2022 07:45

Chỉ vì đám đông quá hỗn loạn, tình hình an ninh không chắc chắn nên Dương Mịch đã hủy sự kiện ngay sát giờ.

Ngày 31/8, Sina đưa tin Dương Mịch tham gia sự kiện thương mại ở Hồ Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, nữ diễn viên phải thông báo hủy hoạt động xuất hiện công khai do tình hình an ninh không đảm bảo.

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Dương Mịch bất ngờ thông báo hủy sự kiện do tình hình an ninh không đảm bảo.

Hàng nghìn người hâm mộ đã đứng chật kín 4 tầng lầu của trung tâm thương mại để được tận mắt thấy Dương Mịch. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy rất đông khán giả rượt đuổi nhau tại nơi tổ chức sự kiện để tranh giành chỗ đẹp. 

Sau đó, lực lượng cảnh sát được điều đến trung tâm thương mại để ổn định tình hình, nhưng vẫn không thể kiểm soát dòng người đông đúc. Nhãn hàng được yêu cầu thay đổi kế hoạch tổ chức. Để đảm bảo an toàn cho Dương Mịch, khách mời và tránh tạo ra khung cảnh giẫm đạp hỗn loạn, ban tổ chức quyết định dời buổi lễ ra mắt sản phẩm vào phòng kín, không để nữ diễn viên xuất hiện công khai nhằm giải tán đám đông. 

 Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây? - Ảnh 2Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây? - Ảnh 3Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây? - Ảnh 4

Để đảm bảo an toàn cho Dương Mịch, khách mời và tránh tạo ra khung cảnh giẫm đạp hỗn loạn, ban tổ chức quyết định dời buổi lễ ra mắt sản phẩm vào phòng kín, không để nữ diễn viên xuất hiện công khai nhằm giải tán đám đông.

QQ cho biết đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ và ban tổ chức đồng ý hủy sự kiện vì lượng khán giả quá tải. Gần đây, Lý Dịch Phong hay Lưu Diệc Phi phải vượt vòng vây nhiều lớp của người hâm mộ để làm việc. 

Theo Sina, sự kiện nói trên cũng chứng minh độ nổi tiếng và yêu thích của khán giả đại chúng với Dương Mịch. Cô là ngôi sao 8X hàng đầu hiện nay. Nữ diễn viên cũng là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực.

Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây? - Ảnh 5

Nhiều nhãn hàng sẵn sàng trả số tiền lớn để mời cô làm người mẫu. Vài năm trở lại đây, Dương Mịch luôn nằm trong top 5 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc với hơn 35 hợp đồng quảng cáo.

Theo QQ, Dương Mịch có thêm 22 quảng cáo mới từ tháng 3/2020 đến tháng 4 năm nay, trong đó có 7 thương hiệu mời cô làm đại sứ toàn cầu. Cát-xê cho hợp đồng quảng cáo có thời hạn 2 năm của người đẹp khoảng 2,5 triệu USD. Với việc đã ký kết với 22 thương hiệu, cô bỏ túi hơn 374 triệu NDT (56,3 triệu USD).

Sau khi dự sự kiện ở Hồ Nam, Dương Mịch trở về Chiết Giang để tiếp tục ghi hình bộ phim cổ trang Hồ yêu Tiểu Hồ Nương: Nguyệt Hồng

Dương Mịch huỷ sự kiện sát giờ không dám xuất hiện ở trung tâm thương mại, chuyện gì đây? - Ảnh 6
Hồ yêu Tiểu Hồ Nương là dự án phim đang được nhiều người mong chờ trong thời gian tới

Có thể thấy được sức hút của Dương Mịch với khán giả. Vốn là ngôi sao đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng trả số tiền lớn để mời cô làm người mẫu. 

Những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1986 luôn nằm trong top 5 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc với hơn 35 hợp đồng quảng cáo.

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