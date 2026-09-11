Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền bạc ngập két, phất lên là TỶ PHÚ, nắm trong tay 99% trúng độc đắc

Tâm linh - Tử vi 11/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào mở mắt đã thấy tiền bạc ngập két, phất lên là TỶ PHÚ, nắm trong tay 99% trúng độc đắc trong 3 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 3 ngày tới, người tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày Tam Hợp Thái Tuế nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân.

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền bạc ngập két, phất lên là TỶ PHÚ, nắm trong tay 99% trúng độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 3 ngày tới, tuổi Tý có Thiên Tài chiếu mệnh nên tài lộc đến khá thuận lợi. Nhờ vị trí đang nắm giữ, bản mệnh có thêm những nguồn thu nhập mới. Có người còn được giới thiệu thêm việc bên ngoài, được “mách” thông tin đầu tư có giá trị, nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày.

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền bạc ngập két, phất lên là TỶ PHÚ, nắm trong tay 99% trúng độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng hài hòa. Tình cảm đôi lứa thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Với các cặp vợ chồng, trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc sống, bản mệnh và người ấy vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 3 ngày tới, công việc của tuổi Dần thuận lợi. Người làm công chức được nghỉ ngơi khá nhiều, không vướng bận. Tuy nhiên người làm tự do thì khá bận rộn nhưng được đền đáp xứng đáng, có lộc làm ăn cứ thế mà cố gắng. Vận tài lộc cũng khởi sắc, có lộc ăn uống, mua bán. Con giáp này được cho quà hoặc được mời đi ăn thì hãy đón nhận, đừng ngại.  

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền bạc ngập két, phất lên là TỶ PHÚ, nắm trong tay 99% trúng độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Dần tiến triển. Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời bản mệnh có thể dành thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ bên tổ ấm nhỏ của mình. Người đang yêu sẽ có một ngày bình yên, ngọt ngào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 11/9 đến ngày 21/9, 3 con giáp được Cát Tinh độ mệnh, giàu sang tột đỉnh, tiêu tiền thả ga, mua nhà sắm xe chỉ trong tầm tay

Từ ngày 11/9 đến ngày 21/9, 3 con giáp được Cát Tinh độ mệnh, giàu sang tột đỉnh, tiêu tiền thả ga, mua nhà sắm xe chỉ trong tầm tay

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Cát Tinh độ mệnh, giàu sang tột đỉnh, tiêu tiền thả ga, mua nhà sắm xe chỉ trong tầm tay từ ngày 11/9 đến ngày 21/9 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 14 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng