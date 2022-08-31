Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này?

Sao quốc tế 31/08/2022 15:25

Scandal bê bối tình ái, ngoại tình khiến sự nghiệp của loạt sao này "lao đao", bị công chúng "tẩy chay" không thương tiếc.

Những ngày gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin về ồn ào tình tay ba giữa Từ Khai Sính với hai người đẹp Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát. Theo đó, Từ Khai Sính đã công khai thừa nhận lỗi lầm, ngoại tình trong thời gian hẹn hò Trương Thiên Ái, vô tình khiến Cổ Lực Na Trát bị mang tiếng oan là người thứ 3. Bê bối tình cảm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, sự nghiệp của nam diễn viên. 

Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này? - Ảnh 1
Ồn ào tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát khiến Từ Khai Sính khiến hình tượng của anh sụp đổ trong mắt công chúng

Đoạn ghi âm và tin tức xoay quanh cuộc tình tay ba nói trên đứng đầu những chủ đề tìm kiếm, thảo luận nhiều nhất mạng xã hội Weibo tối 25/8. Trước sức ép dư luận, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi hai mỹ nhân Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát.

Scandal tình ái khiến hình tượng nam thần của Từ Khai Sính sụp đổ. Anh bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng, nhân phẩm kém và hứng chịu làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng. Sina nhận định sự nghiệp Từ Khai Sính điêu đứng vì bê bối đời tư. Các phim anh đóng chính rơi vào cảnh liên lụy bị hoãn chiếu dài hạn, hoặc phải chỉnh sửa cảnh quay.

Ở thời điểm hiện tại, Từ Khai Sính có 4 dự án phim chưa lên sóng là "Vua bầu trời", "Hoa Khê ký", "Soi sáng em", "Quyến luyến hồng trần". Sohu phân tích dựa vào cát-xê, nam diễn viên có thể sẽ phải trả lại khoảng 30 triệu NDT (4,3 triệu USD).

Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này? - Ảnh 2
Nam diễn viên có thể phải đền hợp đồng với con số rất lớn

Dù không phải ngôi sao hạng A nhưng Từ Khai Sính được ưu ái làm đại diện cho 3 thương hiệu lớn là nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm chăm sóc da và sữa rửa mặt. Tuy nhiên, ồn ào của anh khiến các thương hiệu chịu ảnh hưởng lớn, gấp rút gỡ bỏ hình ảnh đại diện chỉ sau 1 đêm. Nam diễn viên có thể phải đền hợp đồng ít nhất 10 triệu NDT (1,4 triệu USD). Ngoài ra, anh còn vi phạm quy định của công ty vì để chuyện tình ái ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp và có thể bị phạt 10 triệu NDT (1,4 triệu USD).

Trước Từ Khai Sính, nhiều sao Hoa ngữ cũng sụp đổ hình tượng, thậm chí bị tẩy chay dữ dội vì bê bối tình ái. Có ngoại hình điển trai cùng tài năng nghệ thuật, diễn viên La Chí Tường sở hữu lượng fan đông đảo.

Sinh năm 1979, La Chí Tường được biết đến là ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan. Nghệ sĩ gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng khuynh đảo làng nhạc với các album, bản hit ăn khách như: Show time, Love Expert, Twinkle, One Man Show, Only You… Cùng với đó, anh được biết đến với khả năng vũ đạo đỉnh cao và được mệnh danh là Asia's Dancing King. Bên cạnh âm nhạc, La Chí Tường còn lấn sân sang diễn xuất khi ghi dấu ấn qua các bộ phim: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (2000),Khoảnh khắc ngọt ngào, Lửa bóng rổ, Chuyển giác gặp tình yêu, Mỹ nhân ngư…

Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này? - Ảnh 3
La Chí Tường cũng từng vướng vào lùm xùm tình ái và bị công chúng "từ mặt" 

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh bị bạn gái 9 năm tố cáo ngoại tình, lăng nhăng, thác loạn. Dù đã gửi lời xin lỗi đến bạn gái và người hâm mộ nhưng sự nghiệp của anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này? - Ảnh 4
Fan thất vọng khi chứng kiến loạt ảnh thác loạn của La Chí Tường

Việc xin lỗi của La Chí Tường không được khán giả chấp nhận. Vụ scandal khiến anh bị gạch tên khỏi chương trình, dự án phim. Anh cũng bồi thường thiệt hại cho các đối tác quảng cáo 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 330 tỷ đồng).

Thời gian qua, sao nam tích cực chuẩn bị cho kế hoạch trở lại showbiz. Anh gặp gỡ và trao đổi với một số kênh truyền hình, đạo diễn từng hợp tác. Một nguồn tin tiết lộ La Chí Tường thậm chí còn hạ phân nửa giá cát-xê để có được cái gật đầu từ các đơn vị.

Từ Khai Sính vướng vào bê bối tình ái khiến sự nghiệp lao đao , liệu có chật vật tìm lại hào quang như nam tài tử này? - Ảnh 5
La Chí Tường xúc động khi được trở lại biểu diễn vào cuối năm ngoái

Hiện tại La Chí Tường đang nỗ lực lấy lại hình tượng, danh tiếng sau scandal ngoại tình chấn động năm đó. 

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