Từ Khai Sính phải bồi thường số tiền "khủng" sau lùm xùm tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát?

Vì vướng bê bối tình ái với hai người đẹp Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính dần đang "sụp đổ" hình ảnh trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, nam diễn viên Từ Khai Sính đang bị giới giải trí tẩy chay sau khi vướng bê bối tình cảm với hai người đẹp Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Vì hình ảnh bị hoen ố, nam diễn viên làm ảnh hưởng tới nhiều đối tác, thương hiệu và phải bồi thường thiệt hại. Sohu phân tích cát-xê mỗi phim của Từ Khai Sính trên dưới 10 triệu NDT, như vậy với 4 tác phẩm, nam diễn viên có thể phải trả lại thù lao 30 triệu NDT (4,3 triệu USD). Hiện tại, các hợp đồng đóng phim đều yêu cầu nghệ sĩ không được để xảy ra bê bối, tránh làm ảnh hưởng tới dự án. Khi vướng scandal, diễn viên phải bồi thường thiệt hại gấp vài lần so với thù lao nhận được.

Bên cạnh đó, Từ Khai Sính không phải ngôi sao hạng A, nhưng nam diễn viên cũng ký hợp đồng với ba thương hiệu gồm nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm chăm sóc da và sữa rửa mặt. Khi nam diễn viên bị gắn mác "trai đểu", không chỉ doanh số bán hàng chịu ảnh hưởng mà các thương hiệu phải gấp rút gỡ bỏ hình ảnh của Từ Khai Sính trong một đêm. Nam diễn viên phải đền hợp đồng ít nhất 10 triệu NDT (1,4 triệu USD). Ngoài ra, Từ Khai Sính đang là nghệ sĩ thuộc công ty của tài tử Hoàng tử ếch Minh Đạo, công ty quy định nghệ sĩ không được hẹn hò và phải giữ hình ảnh sạch đẹp. Vì vi phạm hợp đồng, Từ Khai Sính có thể bị phạt thêm 10 triệu NDT (1,4 triệu USD).

Sự nghiệp của Từ Khai Sính bắt đầu phát triển tốt từ sau bộ phim "Tại sao Boss muốn cưới tôi năm 2019". Sau đó, anh đóng phụ trong phim cổ trang Hộc Châu phu nhân của Dương Mịch. Hiện tại, Từ Khai Sính tham gia 4 bộ phim đang chờ phát sóng gồm tác phẩm điện ảnh Vua bầu trời, đóng nam phụ bên cạnh Vương Nhất Bác và Châu Vũ Đồng, phim cổ trang Hoa Khê ký, đóng chính với Hình Phi, Soi sáng em, đóng nam phụ cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam, và dự án mới hoàn thành Quyến luyến hồng trần đóng chính với Cổ Lực Na Trát. Trong đó Quyến luyến hồng trần có nguy cơ thiệt hại lớn vì hai diễn viên chính vướng lùm xùm tình ái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-khai-sinh-phai-boi-thuong-so-tien-khung-sau-lum-xum-tinh-ai-voi-truong-thien-ai-va-co-luc-na-trat-497391.html