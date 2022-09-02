Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Trước đây Địch Lệ Nhiệt Ba theo học Học viện Nghệ thuật Tân Cương và Học viện Hý Kịch Thượng Hải. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2013 với nhiều bộ phim nổi tiếng. Có thể nói con đường nghệ thuật xuất phát từ trong máu vì cô được sinh ra trong “cái nôi nghệ thuật” từ nhỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ nhiều tài năng, cô sinh ngày 3-6-1992 tại Tân Cương - Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn kết hợp với tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Vì thế sự nghiệp của diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ.

Sự nghiệp của Nhiệt Ba bắt đầu từ năm 2013 với vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình A Na Nhi Hãn. Bộ phim ăn đứt khách và từ đó tên tuổi của Nhiệt Ba cũng được rất nhiều người biết đến.

Sau đó Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình đắt khách như: Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người tình kim cương, Ma Lạt biến hình kế …Tất cả những bộ phim cô tham gia đều để lại doanh thu lớn và được nhiều đánh giá từ phía người xem. Đồng thời cũng nhận được không ít các giải thưởng.

Tên tuổi của Nhiệt Ba nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn đi khắp các nước Châu Á. Đó là sự góp sức không hề nhỏ trong bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, cô trong vai Thập Cửu. Mặc dù trong phim cô không phải là vai chính nhưng lại được rất nhiều khán giả đánh giá là diễn xuất hay và xinh đẹp hơn nữ chính rất nhiều.

Thành công ở độ tuổi chỉ mới 26, vì thế Nhiệt Ba cũng khá dễ dàng đứng ngang hàng với đàn chị đình đám khác như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,…

Nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn và cách ăn mặc hợp thời trang cho nên Địch Lệ Nhiệt Ba còn tham gia vào công việc làm người mẫu ảnh, gương mặt thương hiệu và tham dự nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Nhắc đến nhan sắc của Nhiệt Ba, Không gì có thể bàn cãi trước vẻ đẹp "thoát tục" của mỹ nhân mỗi khi xuất hiện. Mới đây, tạp chí Mini BAZAAR công bố loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trên trang bìa số mới nhất. Theo chính nhiếp ảnh gia Phạm Hân tiết lộ, mỹ nhân Tân Cương không hề trang điểm trong buổi chụp hình.

Cận cảnh nhan sắc không cần make up của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ ảnh mới

Phạm Hân chia sẻ trên mạng xã hội: "Nhiệt Ba rất đẹp, không cần trang điểm, không cần chỉnh ảnh". Bên cạnh đó, cô cũng khen ngợi tính cách vui vẻ, thoải mái của Địch Lệ Nhiệt Ba, giúp cho buổi chụp hình diễn ra thuận lợi.

Loạt ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng, lột tả được vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ngây thơ của ngôi sao sinh năm 1992.

Netizens cũng nhận xét bộ ảnh đã mang đến một hình tượng khác biệt của nữ diễn viên so với trước đây. Dù để mặt mộc, có thể thấy đường nét trên gương mặt cô vẫn vô cùng sắc nét.

2022 có thể nói là một năm chững lại trên con đường sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm ngoái, cô có 2 tác phẩm ăn khách là Trường Ca Hành và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Tuy nhiên đến năm nay, bộ phim Ngự Giao Ký cô hợp tác cùng Nhậm Gia Luân không nổi tiếng như kỳ vọng.

Hiện tại, nữ diễn viên còn có 2 bộ phim chưa phát sóng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Người hâm mộ kỳ vọng 2 tác phẩm trên sẽ giúp Nhiệt Ba lấy lại vị thế giữa dàn tiểu hoa 9X Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân đang bứt phá nhanh chóng.