Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới?

Sao quốc tế 27/08/2022 14:54

'Tổ hợp' Vương Nhất Bác - Địch Lệ Nhiệt Ba và dự đoán về màn kết hợp (nếu có) của cặp đôi khiến người hâm mộ tranh cãi gây gắt.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn cho rằng bộ phim Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ đã tạm định đầu năm sau khai máy và sẽ do Wajijiwa chịu trách nhiệm sản xuất. Nguồn tin cũng cho biết, diễn viên chính của dự án đã tạm định là Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác.  

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 1

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 2
Diễn viên chính của dự án đã tạm định là Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác

Ngay sau khi tin đồn nổ ra, hậu viện hội của Vương Nhất Bác cũng đã nhanh chóng đăng bài phủ nhận tin đồn nam diễn viên đóng chính trong Khó Dỗ Dành cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 3

Tuy nhiên, dù đã phủ nhận nhưng netizen vẫn không ngừng bàn luận về "tổ hợp" Vương Nhất Bác - Địch Lệ Nhiệt Ba và cho rằng hai diễn viên không nên đóng phim cùng nhau. Thậm chí, một vài khán giả còn tha thiết năn nỉ các đạo diễn nên xem xét nếu có ý định mời họ đóng cặp. Đặc biệt là fan nguyên tác đã đề cử thêm Đường Hiểu Thiên và Trương Dư Hi đảm nhận hai vai diễn chính của Khó Dỗ Dành. Cộng đồng mạng cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác không phù hợp với vai Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên, trong khi đó Đường Hiểu Thiên và Trương Dư Hi mặc dù không hot bằng nhưng lại có vẻ hợp với hình tượng nhân vật hơn. 

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 4
Fan nguyên tác đã đề cử thêm Đường Hiểu Thiên và Trương Dư Hi đảm nhận hai vai diễn chính của Khó Dỗ Dành

Mới đây, trên Weibo, một blogger đã mở bài thảo luận về màn hợp tác nếu có trong tương lai giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác. Theo đó, blogger nhận thấy hai diễn viên trên nếu hợp tác rất có khả năng sẽ tạo ra một Thả Thí Thiên Hạ thứ 2 - trường hợp hai lưu lượng cao kết hợp với nhau.

Vì thế, blogger nhận định, sự hợp tác này sẽ không lo về nhiệt độ phim khi cả hai đều sở hữu cộng đồng fan lớn mạnh và không sợ "flop" về mặt truyền thông. Tuy nhiên, điều khiến blogger lo lắng là diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác khi cả hai đều được đánh giá là "bình hoa di động" của Cbiz. Nếu hợp tác ở một dự án lớn, không biết ai sẽ "gánh" ai trong trường hợp này.

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 5

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 6
Diễn xuất của Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là đề tài gây tranh cãi 

Bài đăng của blogger nhận được các luồng ý kiến nhiều chiều của công chúng. Một số người đồng tình và cho rằng hai diễn viên có diễn xuất đơ cứng như Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba nếu kết hợp sẽ rất khó để cho ra một tác phẩm thuộc hàng "bạo".

Tuy nhiên, có người lại quay sang "ném đá" bài đăng mang tính chia rẽ, dễ gây "chiến tranh" giữa các fanclub của blogger. Họ cho rằng nếu xét về diễn xuất, Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là không thể so được với hàng ngũ diễn viên thực lực, nhưng cũng không quá tệ. Vả lại, vẫn chưa hề có thông tin gì về lần hợp tác của hai diễn viên nên chưa có căn cứ để nhận xét.

Một số bình luận của khán giả:

- Hai người đều là ông - bà hoàng "mặt đơ" làm sao mà đóng cùng được.

- Vương Nhất Bác - Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi duy nhất không hợp nhau, kể cả cổ trang lẫn hiện đại.

- Hai bên đỉnh lưu nếu đóng chung thì khỏi lo "nhiệt độ", nhưng diễn xuất thì tệ thôi rồi.

- Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đóng với Tiêu Chiến còn hợp hơn.

Hiện tại, Vương Nhất Bác đang gấp rút chuẩn bị cho một số bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Trong khi đó, phim cổ trang An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa ấn định ngày chiếu.

Điều gì khiến khán giả phải năn nỉ các đạo diễn đừng để hai diễn viên này kết hợp với nhau trong phim mới? - Ảnh 7

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