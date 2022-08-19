Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị 'loại thẳng' khỏi Trần Tình Lệnh bản điện ảnh, hai sao nam thay thế là ai?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin cho biết Trần Tình Lệnh sắp được làm bản điện ảnh. Cụ thể, Thành Nghị sẽ vào vai Lam Vong Cơ, trong khi đó Đàn Kiện Thứ sẽ đảm nhận nhân vật Ngụy Vô Tiện.

Vào năm 2019, Trần Tình Lệnh – bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Từ một dự án bị hứng chịu nhiều chỉ trích, Trần Tình Lệnh dần chiếm được thiện cảm của khán giả và còn giúp cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "một bước thành sao".

Đàn Kiện Thứ

Thành Nghị

Tuy nhiên, những tin tức liên quan đến Trần Tình Lệnh bản điện ảnh vẫn chỉ là thông tin chưa được xác nhận. Có ý kiến cho rằng, dự án này không có cơ hội khởi quay bởi lẽ dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ đang được xét duyệt rất gắt gao. Trước đó loạt phim tương tự như Hạo Y Hành, Vai Trái Có Bạn, Trương Công Án, Sát Phá Lang… dù đã đóng máy từ lâu nhưng vẫn chưa thể qua kiểm duyệt. Hiện tại, nhiều người đang mong đợi thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất phim.

Trần Tình Lệnh giúp cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "một bước thành sao" - Ảnh: Internet

Trần Tình Lệnh không chỉ là một bộ tiên hiệp, Trần Tình Lệnh mang nhiều thông điệp về tuổi trẻ, hoài bão và tình cảm gia đình. Tiêu Chiến không khác gì Ngụy Vô Tiện bước ra từ tiểu thuyết, hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Vương Nhất Bác dần được khán giả khen ngợi nhờ những cảnh hành động siêu ngầu và diễn xuất bằng ánh mắt tinh tế.

Thành công của Trần Tình Lệnh đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên lên một tầm cao mới. Hiện tại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang là tâm điểm truyền thông nhờ hiệu ứng của bộ phim.