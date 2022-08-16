Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành 'người tình màn ảnh' của Tiêu Chiến, liệu có 'vượt mặt' được Dương Tử?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin hai đỉnh lưu đại diện cho phái nam - phái nữ của Cbiz hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến rất có khả năng sẽ hợp tác trong bộ phim Nắng Gắt Tựa Ta.

Tiêu Chiến từng được hợp tác với toàn mỹ nữ hàng đầu như Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Lý Thấm,... Sắp tới đây, có thông tin anh sẽ "nên duyên" với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim mới.

Cụ thể, cư dân mạng xôn xao trước thông tin hai đỉnh lưu đại diện cho phái nam - phái nữ của Cbiz hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến rất có khả năng sẽ hợp tác trong bộ phim Nắng Gắt Tựa Ta. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được các diễn viên liên quan xác nhận.

Thông tin trên lập tức khiến cộng đồng mạng sôi sục và nhận được lượt bàn luận khủng. Đa phần công chúng đều đồng ý rằng sự kết hợp nếu có của cặp đôi rất đáng để chờ đợi. Họ nhận thấy giữa Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều điểm chung như nhan sắc thuộc hàng top của Cbiz, ngoại hình lẫn diễn xuất hợp với cả dòng phim cổ trang lẫn hiện đại,... Chưa kể, đoàn đội và người hâm mộ của cả hai bên đều rất lớn mạnh, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc tuyên truyền của dự án.

Tuy nhiên, đối diện với thông tin này, không ít người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba khó làm nên thành công và vượt qua được cái bóng quá lớn từ "người tình màn ảnh" gần đây của Tiêu Chiến là Dương Tử. Bên cạnh đó, Nhiệt Ba có màn kết hợp quá thành công với Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký.

Dù nhận áp lực không nhỏ từ thành công của các dự án trước đó, nhưng công chúng tin rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến sẽ lập nên những thành tích mới, thậm chí còn lớn hơn trước. Hiện tại, Tiêu Chiến đang gấp rút chuẩn bị cho dự án Ngọc Cốt Dao sắp lên sóng, còn Địch Lệ Nhiệt Ba rục rịch trở lại với An Lạc Truyện.

Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm Sau khi bị antifan dùng những lời lẽ công kích, xúc phạm đến nhân phẩm của cô nàng một cách nghiêm trọng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã quyết định gửi đơn kiện và đã thắng kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-dich-le-nhiet-ba-tro-thanh-nguoi-tinh-man-anh-cua-tieu-chien-lieu-co-vuot-mat-duoc-duong-tu-492063.html