Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ

Sao quốc tế 02/09/2022 15:26

Ngọc nữ Hong Kong - Vương Tổ Hiền hiện tu tại gia, không màng hôn nhân, công việc ở làng giải trí.

Vương Tổ Hiền được mệnh danh là một trong những đại mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hong Kong và là niềm khao khát của đàn ông châu Á. Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, khí chất cổ điển, thoát tục, nữ diễn viên sinh năm 1967 từng hút hồn biết bao khán giả và được báo chí, người trong giới hết lời ca tụng.

Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 1
Đệ nhất mỹ nhân một thời của Hoa ngữ - Vương Tổ Hiền

Vào những thập niên 1980-1990, diễn viên Vương Tổ Hiền từng khuynh đảo làng giải trí nhờ nhan sắc, nhiều lần gây ồn ào vì các mối tình. Người đẹp gia nhập làng phim năm 17 tuổi, được mệnh danh "ngọc nữ", khí chất cổ điển. Cô nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với các phim Thiện nữ u hồn, Thanh Xà, Đông thành tây tựu, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh, Thần bài...

Thời điểm đó, tất cả những gì được Vương Tổ Hiền khoác lên người đều trở thành trào lưu, từ kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc. Không những thế, vai diễn này còn giúp cô giành được tượng vàng Kim Mã cho Nữ chính xuất sắc nhất.

Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 2
Vương Tổ Hiền thời xuân sắc sỡ hữu nhan sắc làm "điêu đứng" nhiều người
Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 3
Ngọc nữ từng có sự nghiệp thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ

Xinh đẹp, thành công, nhưng Vương Tổ Hiền không thoát khỏi kiếp "hồng nhan đa truân". Cô được nhiều người theo đuổi, nhưng lại có tình duyên vô cùng lận đận. 

Khi sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ, nàng "ngọc nữ" vướng vào hai mối tình đầy tai tiếng, một là với tài tử Tề Tần, hai là với đại gia Lâm Kiến Nhạc. Cả hai đều đem đến cho cô nhiều nước mắt, đau khổ và tủi nhục.

Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 4
Mối tình tai tiếng với đại gia Lâm Kiến Nhạc khiến danh tiếng của Vương Tổ Hiền bị ảnh hưởng nặng nề

Vương Tổ Hiền từng hẹn hò ca sĩ Tề Tần, lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở Tây Tạng nhưng hủy hôn vì phát hiện Tề Tần có con riêng với bạn gái cũ, bị người này kiện không chu cấp cho con. Thập niên 1990, hình tượng "ngọc nữ" của Vương Tổ Hiền sứt mẻ khi cô lộ chuyện yêu Lâm Kiến Nhạc - doanh nhân giàu có, đã có vợ.

Hai cú sốc đau đớn trong tình yêu đã khiến Vương Tổ Hiền ám ảnh cả đời. Từ đó, cô không còn mơ mộng yêu đương, kết hôn, cũng dần vắng bóng khỏi làng giải trí. Đến năm 2004, nữ diễn viên bán tài sản ở Hong Kong, sang Canada sống ẩn dật sau scandal tai tiếng.

 Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 5Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 6

Giờ đây, cuộc sống của Vương Tổ Hiền hoàn tác khác so với thời cô nổi tiếng ở Hong Kong. Từng là mỹ nhân nức tiếng, được triệu người săn đón, nhưng cô không còn vấn vương hào quang năm xưa. Có lẽ những thăng trầm, tai tiếng trong tình yêu đã khiến "ngọc nữ" mỏi mệt, quyết định chọn cuộc sống cô độc, thầm lặng và giản dị. Thi thoảng, người ta bắt gặp cô di chuyển bằng xe bus hay mua đồ ở các khu chợ bình dân.

Cách đây không lâu, Vương Tổ Hiền xuất hiện trong một khóa tu Phật giáo ở Vancouver, Canada. Trong bức ảnh được truyền thông Hong Kong lan truyền, đại mỹ nhân một thời mặc trang phục tu hành, để mặt mộc, tóc búi cao, chăm chú chắp tay cầu nguyện.

Vương Tổ Hiền: Từ ngọc nữ nức tiếng, tới tuổi trẻ tai tiếng tình ái, về già Hành Giác cư sĩ - Ảnh 7

Ở tuổi 55 tuổi, Vương Tổ Hiền chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tu hành tại gia, lấy pháp danh là Hành Giác cư sĩ. Cô ít ra ngoài, dành phần lớn thời gian đọc sách Phật, đi chùa trả nghiệp hoặc tham gia các hoạt động công ích của cộng đồng người Hoa tại Vancouver. 

Những năm gần đây, Vương Tổ Hiền bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. Không ít người chê nữ diễn viên già nua, nhan sắc tuột dốc vì "dao kéo", song cô không phản hồi. Nữ diễn viên cho biết đã không còn bận tâm những lời đồn đại về bản thân, đồng thời dặn các fan không nên tức giận thay mình.

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