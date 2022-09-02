Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Sở hữu nét đẹp thanh tú, có chút lai Tây của một “mỹ nữ Tân Cương”, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ lần đầu xuất hiện đã được xem là một làn gió mới của màn ảnh xứ Trung. Dưới bàn tay lăng xê của công ty quản lý Gia Hành, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng trở nên nổi đình nổi đám so với dàn sao Hoa ngữ hiện tại. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba không hề thua kém các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên,...

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz . Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, lượng fan đông đảo mà cô nàng còn có rất nhiều bộ phim hay được công nhận. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang có kế hoạch chuyển hình thời gian tới.

Sau gần 1 thập kỷ hoạt động với rất nhiều thăng trầm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo được chỗ đứng cho riêng mình với lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Không chỉ có gia tài diễn xuất đồ sộ, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đều tạo được tiếng vang rất lớn. Đồng thời, cô cũng là một người mẫu đình đám với giá trị thương mại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu số lượng đại ngôn thuộc hàng Top trong số những tiểu hoa 9X.

Theo đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gặt hái thành công và danh tiếng nhờ loạt phim truyền hình như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh… và mới đây nhất là Ngự Giao Ký. Những bộ phim này đã giúp nàng mỹ nữ Tân Cương giữ chắc địa vị đỉnh lưu lượng của mình giữa dàn tiểu hoa cùng lứa.

Tuy nhiên, có vẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba đã không còn hài lòng với lưu lượng của mình hiện tại nữa, thay vào đó cô nàng muốn được công nhận là một diễn viên thực lực. Có thông tin cho biết, để thực hiện mục tiêu này Địch Lệ Nhiệt Ba gạt bỏ mọi dự án truyền hình và chỉ nhận đóng phim điện ảnh. Thông tin này vừa được blogger đăng tải đã ngay lập tức thu về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Có ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang quá tham vọng. Ở thời điểm hiện tại, tuy là đỉnh lưu lượng song thành tích phim ảnh của cô nàng lại khá lẹt đẹt. Thậm chí, nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị xếp vào danh sách những ngôi sao không có phim bạo. Ngoài nhan sắc nổi bật, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị ném đá.

Thế nhưng, không ít dân mạng cũng lên tiếng bảo vệ nàng “gà cưng” của Dương Mịch. Họ cho rằng đây chỉ là thông tin không có căn cứ, ở thời điểm hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất nổi tiếng khi đi theo đường lưu lượng, nếu chuyển hình quá nhanh sẽ rất dễ gây phản cảm.

Trong những bộ phim chờ lên sóng của Địch Lệ Nhiệt Ba, có một dự án chính kịch là Công Tố Tinh Anh. Đây được xem là bước đầu đánh dấu sự chuyển hình của nàng tiểu Hoa.