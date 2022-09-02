Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Sao quốc tế 02/09/2022 14:25

Rộ thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hướng sang làm diễn viên thực lực sau khi đạt được một số thành tựu nhất định trong nghề.

Sở hữu nét đẹp thanh tú, có chút lai Tây của một “mỹ nữ Tân Cương”, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ lần đầu xuất hiện đã được xem là một làn gió mới của màn ảnh xứ Trung. Dưới bàn tay lăng xê của công ty quản lý Gia Hành, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng trở nên nổi đình nổi đám so với dàn sao Hoa ngữ hiện tại. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba không hề thua kém các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên,... 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 1

Sau gần 1 thập kỷ hoạt động với rất nhiều thăng trầm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo được chỗ đứng cho riêng mình với lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Không chỉ có gia tài diễn xuất đồ sộ, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đều tạo được tiếng vang rất lớn. Đồng thời, cô cũng là một người mẫu đình đám với giá trị thương mại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu số lượng đại ngôn thuộc hàng Top trong số những tiểu hoa 9X. 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 2
A Na Nhĩ Hãn, bộ phim truyền hình đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, lượng fan đông đảo mà cô nàng còn có rất nhiều bộ phim hay được công nhận. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang có kế hoạch chuyển hình thời gian tới.

Theo đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gặt hái thành công và danh tiếng nhờ loạt phim truyền hình như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh… và mới đây nhất là Ngự Giao Ký. Những bộ phim này đã giúp nàng mỹ nữ Tân Cương giữ chắc địa vị đỉnh lưu lượng của mình giữa dàn tiểu hoa cùng lứa.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 4

Tuy nhiên, có vẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba đã không còn hài lòng với lưu lượng của mình hiện tại nữa, thay vào đó cô nàng muốn được công nhận là một diễn viên thực lực. Có thông tin cho biết, để thực hiện mục tiêu này Địch Lệ Nhiệt Ba gạt bỏ mọi dự án truyền hình và chỉ nhận đóng phim điện ảnh. Thông tin này vừa được blogger đăng tải đã ngay lập tức thu về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Có ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang quá tham vọng. Ở thời điểm hiện tại, tuy là đỉnh lưu lượng song thành tích phim ảnh của cô nàng lại khá lẹt đẹt. Thậm chí, nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị xếp vào danh sách những ngôi sao không có phim bạo. Ngoài nhan sắc nổi bật, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị ném đá.Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 5

Thế nhưng, không ít dân mạng cũng lên tiếng bảo vệ nàng “gà cưng” của Dương Mịch. Họ cho rằng đây chỉ là thông tin không có căn cứ, ở thời điểm hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất nổi tiếng khi đi theo đường lưu lượng, nếu chuyển hình quá nhanh sẽ rất dễ gây phản cảm.

Trong những bộ phim chờ lên sóng của Địch Lệ Nhiệt Ba, có một dự án chính kịch là Công Tố Tinh Anh. Đây được xem là bước đầu đánh dấu sự chuyển hình của nàng tiểu Hoa.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'rục rịch' chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? - Ảnh 6
Công Tố Tinh Anh được xem là bước đầu đánh dấu sự chuyển hình của nàng tiểu Hoa Tân Cương 

 

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định ngoại hình xinh đẹp bất chấp mặt mộc, vẫn xinh đẹp như bước ra từ trong tranh.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương mỹ nhân hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình

"Hoa tuyết Tân Cương" - Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan vụ bị nói "bán dâm"

"Hoa tuyết Tân Cương" - Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan vụ bị nói "bán dâm"

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu?

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI