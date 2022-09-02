Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn

Tinh hán xán lạn xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù Ngô Lỗi là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm Tinh hán xán lạn thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.

Cụ thể, phim đã đạt đến 11 thành tích đáng nể như: Top 1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022, top 1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022. Ngoài ra, bộ phim này cũng có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022. Với sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính, góp phần giúp bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022, bảng datawin cao nhất đạt 2.598. Kết phim, tác phẩm đạt điểm Douban là 7.6...