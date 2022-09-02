Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn

Mặc dù Tinh Hán Xán Lạn đã hết, nhưng khán giả vẫn tiếp tục "chèo thuyền" cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.
- Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ
- Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'
Tinh hán xán lạn xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù Ngô Lỗi là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm Tinh hán xán lạn thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.
Cụ thể, phim đã đạt đến 11 thành tích đáng nể như: Top 1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022, top 1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022. Ngoài ra, bộ phim này cũng có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022. Với sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính, góp phần giúp bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022, bảng datawin cao nhất đạt 2.598. Kết phim, tác phẩm đạt điểm Douban là 7.6...
Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án đầu tiên mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cùng nhau, song với những tương tác ngọt ngào, sự thân thiết trên cả hậu trường lẫn trong phim, cặp đôi đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.
Cặp đôi "Ngô Lộ khả đào" đang hút về lượng fan OTP siêu khủng, ai ai cũng hy vọng họ sớm sẽ tái hợp trong tác phẩm phim ảnh mới. Trong tiệc mừng công vừa qua, khán giả rất mong được nhìn thấy khung hình chung của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Trước đó, trong một sự kiện lớn của thương hiệu BVLGARI dù chỉ lướt qua nhau, cặp đôi diễn viên cũng khiến fan hâm mộ "rụng rời".
Minh chứng là cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) cũng nhanh chóng trở thành couple hot nhất năm nay, dành vị trí đầu bảng super topic, mỗi ngày có hơn 100 000 người điểm danh tương tác, và chiếm top trên các bài đăng trên Weibo của chính chủ.