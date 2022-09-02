Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 02/09/2022 08:15

Mặc dù Tinh Hán Xán Lạn đã hết, nhưng khán giả vẫn tiếp tục "chèo thuyền" cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Tinh hán xán lạn xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù Ngô Lỗi là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm Tinh hán xán lạn thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.

Cụ thể, phim đã đạt đến 11 thành tích đáng nể như: Top 1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022, top 1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022. Ngoài ra, bộ phim này cũng có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022. Với sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính, góp phần giúp bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022, bảng datawin cao nhất đạt 2.598. Kết phim, tác phẩm đạt điểm Douban là 7.6... 

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1
Sự kết hợp ăn ý của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi góp phần giúp bộ phim có lượng fan cao nhất trong năm 2022

Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án đầu tiên mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cùng nhau, song với những tương tác ngọt ngào, sự thân thiết trên cả hậu trường lẫn trong phim, cặp đôi đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. 

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 4

Cặp đôi "Ngô Lộ khả đào" đang hút về lượng fan OTP siêu khủng, ai ai cũng hy vọng họ sớm sẽ tái hợp trong tác phẩm phim ảnh mới. Trong tiệc mừng công vừa qua, khán giả rất mong được nhìn thấy khung hình chung của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Trước đó, trong một sự kiện lớn của thương hiệu BVLGARI dù chỉ lướt qua nhau, cặp đôi diễn viên cũng khiến fan hâm mộ "rụng rời".

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 5
Ngô Lỗi "bị" bắt gặp trao ánh mắt trìu mến khi tái hợp Triệu Lộ Tư trong một sự kiện

Minh chứng là cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) cũng nhanh chóng trở thành couple hot nhất năm nay, dành vị trí đầu bảng super topic, mỗi ngày có hơn 100 000 người điểm danh tương tác, và chiếm top trên các bài đăng trên Weibo của chính chủ.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi hot nhất Hoa ngữ mùa hè 2022 sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 6

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục hóa thân thành nữ sinh 14 tuổi, Trần Triết Viễn lại gây tranh cãi chỉ vì lý do này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tinh hán xán lạn Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'

Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'

Loạt hình ảnh "tình bể bình" của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến "sún răng"

Loạt hình ảnh "tình bể bình" của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến "sún răng"

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu?

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu?

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình "bấn loạn" vì ai cũng “đỉnh”

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình "bấn loạn" vì ai cũng “đỉnh”

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI