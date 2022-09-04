Thương Lan Quyết vừa kết thúc chưa được bao lâu đã bị netizen 'bóc phốt', sự thật đằng sau là gì?

Sao quốc tế 04/09/2022 23:25

Một chi tiết khá hài hước xuất hiện trong Thương Lan Quyết bất ngờ khiến người hâm mộ phát sốt.

Mặc dù đã kết thúc được một thời gian nhưng dư âm của bộ phim Thương Lan Quyết vẫn còn kéo dài đến tận thời điểm hiện tại. Cũng vì quá nhớ cặp đôi chính nên nhiều người đã không ngần ngại bỏ thời gian để xem lại những tập trong phim, nhờ vậy mà mới đây netizen mới phát hiện ra một tình tiết thú vị. 

Thương Lan Quyết vừa kết thúc chưa được bao lâu đã bị netizen 'bóc phốt', sự thật đằng sau là gì? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Cụ thể, cách đây không lâu, khán giả phát hiện ra trong một phân cảnh Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân) quỳ lạy, phần lưng áo của cô nàng đã bị rách một mảng khá lớn. Khán giả còn trêu đùa Ngu Thư Hân rằng liệu cô nàng có xích mích có gây thù chuốc oán với tổ công tác trang phục hay không mà bị đưa cho bộ quần áo rách như vậy. 

Trên thực tế, phần vải này đã tương đối mỏng và dễ rách nên việc Ngu Thư Hân tác động một lực lớn trong quay phim đã khiến trang phục vô tình bị hỏng chứ không phải lỗi của bộ phận trang phục.

Thương Lan Quyết là bộ phim Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn - Đông Phương Thanh Thương diệt tộc.

Thương Lan Quyết vừa kết thúc chưa được bao lâu đã bị netizen 'bóc phốt', sự thật đằng sau là gì? - Ảnh 2
Phân cảnh khiến người xem thích thú - Ảnh: Internet

Vạn năm sau, nàng trọng sinh thành tiên nữ cấp thấp trên Thiên Giới - Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai), trong lúc vô tình lại đụng mặt kẻ thù của mình là Đông Phương Thanh Thương (do Vương Hạc Đệ thủ vai) đang bị nhốt trong Hạo Thiên Tháp.

Muốn đạt được tự do, hắn phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ để giải phong ấn trên người. Trong quá trình ấy, đại ma đầu vốn đã đoạn tuyệt tình ái vậy mà lại động lòng với Hoa Lan Nhỏ đáng yêu.

Sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong phim khiến nhiều khán giả thích thú vì sự ngọt ngào của họ. Thậm chí dù biết Vương Hạc Đệ đã có bạn gái nhưng một số bộ phận netizen vẫn không ngần ngại đẩy thuyền cả 2 đến với nhau. 

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