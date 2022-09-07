Vướng kiện tụng với công ty quản lí do Vu Chính đứng đầu, sự nghiệp Tống Uy Long có nguy cơ đóng băng.

Từng được xem là nam thần màn ảnh thế hệ mới của Trung Quốc bởi vẻ ngoài điển trai thế nhưng sự nghiệp Tống Uy Long giờ đây có nguy cơ đóng băng khi vướng phải kiện tụng với công ty quản lí cho Vu Chính đứng đầu.

Theo tin Sohu ngày 5/9, Tống Uy Long đã đóng băng sự nghiệp mà không có một hoạt động nào từ 2021. Nam diễn viên cũng ít cập nhật trạng thái trên các trang mạng xã hội và cũng không giao lưu với fan.

Cũng theo trang tin này, nguyên nhân khiến nam diễn viên im hơi lặng tiếng trong thời gian dài qua xuất phát từ vụ kiện với công ti quản lý cũ Hoan Ngu. Người đứng đầu công ti là biên kịch vàng Vu Chính. Đây là người có công dẫn dắt Tống Uy Long vào Cbiz từ năm 16 tuổi và cũng chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp nam diễn viên tuột dốc không phanh.

Vu Chính là người có công dẫn dắt Tống Uy Long vào Cbiz từ năm 16 tuổi Ảnh: Internet

Nguồn thông tin cho biết mối quan hệ giữa Tống Uy Long và công ty quản lý rạn nứt khi anh nhận lời tham gia Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc không phải do Hoan Ngu sản xuất. Sau đó, từ năm 2019 công ty cũng ngừng hỗ trợ anh trong công việc. Sự nghiệp của nam diễn viên sa sút thấy rõ khi anh chàng không có bất kì đội ngũ riêng nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên công ty.

Tống Uy Long cho biết cảm thấy bất mãn vì không được giao tài nguyên nghệ thuật, hơn nữa còn bị công ty chuyển giao hợp đồng quảng cáo cho đồng nghiệp khác. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nguồn tin cho rằng sự bất hòa giữa Tống Uy Long và Vu Chính bắt nguồn từ việc nam diễn viên ít đóng phim của ông trùm này sau khi đã có tên tuổi. Trong đơn kiện vào tháng 5 mới đây, Tống Uy Long cho biết cảm thấy bất mãn vì không được giao tài nguyên nghệ thuật, hơn nữa còn bị công ty chuyển giao hợp đồng quảng cáo cho đồng nghiệp khác.

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