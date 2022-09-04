Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này

Sao quốc tế 04/09/2022 20:50

Việc Vu Chính bất ngờ khen ngợi Triệu Lộ Tư khiến nhiều người tỏ ra không đồng tình dù không phủ nhận những sự nỗ lực vừa qua của nữ diễn viên.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư không chỉ nâng cao địa vị trong giới mà còn khiến nhiều người có cái nhìn khác về diễn xuất của mình. Trong đó tiêu biểu nhất là có sự góp mặt của Vu Chính - biên kịch có tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này - Ảnh 1
Câu trả lời của Vu Chính về Triệu Lộ Tư trên MXH - Ảnh: Internet

Theo đó mới đây, có một cư dân mạng đã bình luận dưới bài đăng của Vu Chính rằng: “Thầy Vu, anh thấy diễn xuất của Triệu Lộ Tư như thế nào? Tôi thích cô ấy lắm. Cảm thấy những bộ phim cô ấy đóng đều rất hay hơn nữa khả năng chuyển đổi cảm xúc cũng rất tốt. Nhìn cô ấy khóc mà nhiều khi tôi cũng muốn khóc theo”.

Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này - Ảnh 2
Vu Chính - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi của dân mạng này, Vu Chính cho biết: “Cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp, diễn xuất cũng thuộc hạng nhất”. Câu trả lời của nam biên kịch ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi từ phía netizen, một số hoàn toàn đồng tình nhưng số còn lại tỏa ra không mấy ủng hộ câu khen ngợi quá đà trên. 

Nhiều người cho rằng, Triệu Lộ Tư đúng là sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dễ thương và rất dễ tạo thiện cảm. Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng chưa thực sự tốt như lời Vu Chính khen. Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của Triệu Lộ Tư, thế nhưng nó cũng không thể làm thước đo cho việc cô nàng đang là một diễn viên tốt nhất lứa 95. Bằng chứng là Thả Thí Thiên Hạ dự án được đầu tư khủng nhưng nữ diễn viên họ Triệu đã mang tới một màn thể hiện có thể gọi là ''thảm họa''. 

Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trước khi nổi tiếng như hiệu tại, Triệu Lộ Tư từng trở thành nữ phụ trong bộ phim Phượng Tù Hoàng do Vu Chính cầm trịch. Trong bộ phim này, nàng tiểu Hoa vào vai Mã Tuyết Vân – đây được xem là vai phản diện cực ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của nàng mỹ nhân 9x này.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia vào dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Bước đầu, loạt tạo hình nữ chính Tang Trĩ của cô nàng trong phim nhận phải vô số lời chê bai. Tuy nhiên, chỉ cần cô nàng tiếp tục làm tốt như thời gian vừa qua nhất định mỹ nhân họ Triệu sẽ vươn lên tầm minh tinh số 1 Cbiz cũng không chừng. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vu Chính Tinh Hán Xán Lạn Sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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