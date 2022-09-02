Xuất hiện cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư khiến netizen phát rồ trước nhan sắc xứng danh 'tiên nữ giáng trần'

Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính được lên sóng và nhanh chóng gặt hái thành tích lớn. Ít ai có thể ngờ rằng ngay từ thời điểm ra mắt phim không hề được đánh giá cao bởi trước đó nữ chính là Triệu Lộ Tư vừa mới nhận thất bại ê chề trong bom tấn Thả Thí Thiên Hạ. Chính vì lẽ đó mà chẳng mấy ai tin rằng dự án này rồi sẽ thành công nhưng cuối cùng thì như hầu hết mọi người đã thấy Tinh Hán Xán Lạn đã trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất màn ảnh xứ Trung năm 2022 này.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vui vẻ chụp hình cùng nhau - Ảnh: Internet

Mới đây nhất sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, dàn diễn viên phim đã cùng tham gia buổi tiệc mừng công và chụp ảnh chung. Trong sự kiện này, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có những khoảnh khắc chung khung hình cực kỳ đáng yêu. Điều này khiến fan cực kỳ thích thú và tiếp thêm hy vọng cho thuyền Tư - Lỗi sớm cập bến.