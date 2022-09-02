Xuất hiện cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư khiến netizen phát rồ trước nhan sắc xứng danh 'tiên nữ giáng trần'

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong buổi gặp mặt dàn diễn viên Tinh Hán Xán Lạn khiến nhiều người trầm trồ vì quá đỗi xinh đẹp.
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Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính được lên sóng và nhanh chóng gặt hái thành tích lớn. Ít ai có thể ngờ rằng ngay từ thời điểm ra mắt phim không hề được đánh giá cao bởi trước đó nữ chính là Triệu Lộ Tư vừa mới nhận thất bại ê chề trong bom tấn Thả Thí Thiên Hạ. Chính vì lẽ đó mà chẳng mấy ai tin rằng dự án này rồi sẽ thành công nhưng cuối cùng thì như hầu hết mọi người đã thấy Tinh Hán Xán Lạn đã trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất màn ảnh xứ Trung năm 2022 này.
Mới đây nhất sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, dàn diễn viên phim đã cùng tham gia buổi tiệc mừng công và chụp ảnh chung. Trong sự kiện này, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có những khoảnh khắc chung khung hình cực kỳ đáng yêu. Điều này khiến fan cực kỳ thích thú và tiếp thêm hy vọng cho thuyền Tư - Lỗi sớm cập bến.
Ngoài nam nữ chính, dàn diễn viên trong phim cũng chụp ảnh cùng nhau. Sau khi loạt ảnh này được đăng tải, dân tình đã được phen choáng váng vì nhan sắc của dàn diễn viên trong phim. Quả không ngoa khi nói Tinh Hán Xán Lạn là một trong những bộ phim quy tụ dàn diễn viên đẹp nhất mùa hè năm nay. Đặc biệt, nữ diễn viên Tăng Lê dù đã ở tuổi 45 nhưng nhan sắc vẫn nằm ở mức đẹp tuyệt đỉnh.
- Ngoại hình dàn diễn viên đẹp từ trong phim cho đến ngoài đời. Trình mẫu đúng gừng càng già càng cay, trong nổi bật thật sự.
- Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đẹp từ trong phim cho đến ngoài đời.Cặp chị em này tính cách vui vẻ nên tương tác với nhau cũng rất đáng yêu nữa. Mong chờ lần hợp tác tiếp theo của cả 2.
- Gia tộc Tinh Hán đúng là cả một bầu trời nhan sắc, ai cũng đẹp và có nét riêng hết á.
Hiện Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức kết thúc, khán giả đang vô cùng mong đợi các dự án tiếp theo của dàn diễn viên.