Mới đây vừa xuất hiện tin đồn Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư phải quay lại hàng loạt cảnh chỉ vì bị netizen lên tiếng phản đối kịch liệt về tạo hình nhân vật.

Mặc dù chỉ mới bước vào giai đoạn ghi hình cách đây không lâu nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet Như một cách tuyên truyền cho phim trước ngày lên sóng, những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng thường xuyên được tung ra và đã được nhiều fan hâm mộ cảm thấy phấn khích. Bên cạnh đó nhiều người đã lên tiếng chỉ trích dữ dội về tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim mới bởi nó khiến cho người đẹp họ Triệu trông trở nên bánh bèo và mất đi vẻ đẹp vốn là điểm mạnh của cô nàng trong mọi dự án phim.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Vụng Trộm Không Thể Giấu bởi vì bị chê tạo hình khó coi nên đã mời một đội ngũ stylist mới về để thiết kế lại toàn bộ, theo đó một số phân cảnh bị cho là phải quay lại hoàn toàn. Những hình ảnh của cặp đôi tại hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Dẫu cho mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn nhưng điều này đang được phần đông khán giả ủng hộ nhiệt tình bởi netizen cho rằng đoàn làm phim nên khai thác tối đa vẻ đẹp của Triệu Lộ Tư thì khả năng cao sẽ mang tới thêm nhiều thành công hơn.

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì anh vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh anh, chia sẻ và "bảo vệ" anh nên Tang Trĩ đã cố gắng để thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống, kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh phát hiện và sẽ được hồi đáp. Mặc dù gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Vụng Trộm Không Thể Giấu chính là một trong những dự án đáng mong đợi nhất trong năm 2022 - 2023.

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