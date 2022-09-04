Mạnh Tử Nghĩa bị biên kịch Vu Chính công khai chê bai?

Sao quốc tế 04/09/2022 11:08

Nhân vật được nhắc đến trong bài đăng mới nhất của Vu Chính được cho là nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây biên kịch nổi tiếng Vu Chính vừa qua đã đăng tải một bài viết với nội dung "bóc phốt" một nữ diễn viên nọ. Cụ thể, anh cho biết diễn viên này nhiều lần tìm mình với mong muốn được đóng phim, bất kể vai diễn nào cũng đồng ý.

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Vu Chính chỉ trích một nữ diễn viên có thái độ tồi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi Vu Chính liên lạc với diễn viên này để mời hợp tác thì lại không thể nào liên lạc được. Không những vậy, nữ diễn viên này sau đó còn nói rằng cô không hề được Vu Chính giúp đỡ.

Dưới phần bình luận của bài viết này, nhiều cư dân mạng đã đồn đoán đây chính là Mạnh Tử Nghĩa. Netizen nhận xét: "Mạnh Tử Nghĩa lắm thị phi quá vậy", "Quả thật là Mạnh Tử Nghĩa, cô này không được lòng nhiều người trong giới giải trí", "Vu Chính luôn úp mở kiểu như vậy"... Tuy nhiên, Vu Chính hiện vẫn chưa công khai người mà anh nói đến là ai.

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Nhân vật được nhắc đến trong bài đăng mới nhất của Vu Chính được cho là nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa

Mạnh Tử Nghĩa nổi tiếng nhờ vai nữ phụ Ôn Tình trong Trần Tình Lệnh (2018). Tuy nhiên, việc vai diễn này có nhiều phân đoạn khác xa kịch bản gốc đã làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên này đã chi tiền để có thêm đất diễn trong phim.

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Ngoài ra, Mạnh Tử Nghĩa còn nhiều lần có những phát ngôn gây sốc, không tôn trọng các bậc tiền bối trong nghề. Trước đây, cô từng bị Triệu Vy công khai chỉ trích trên sóng truyền hình là giả tạo.

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