'Sao nữ phim bi' Chương Nhược Nam từng c̵hiếm 'spotlight' của nữ chính Dương Tử

Trong bộ phim "Nữ Tâm Lý Sư", Chương Nhược Nam được nhận xét là chiếm hết "spotlight" của nữ chính Dương Tử.

Mới đây, Chương Nhược Nam đã khiến khán giả ấn tượng sâu sắc khi xuất hiện với vai phụ trong Nữ Tâm Lý Sư. Thậm chí, cô nàng còn được nhận xét là chiếm hết "spotlight" của nữ chính Dương Tử.

Không phải là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Chương Nhược Nam vẫn nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Tuy nhiên, đa số đều cảm thấy tiếc vì một nữ diễn viên vừa có nhan sắc vừa có diễn xuất tốt như cô nàng lại chưa thể bật lên "sao hàng đầu" được.

Chương Nhược Nam sinh năm 1996 tại Ông Châu, Chiết Giang (Trung Quốc), tốt nghiệp Đại học Khoa học và Điện tử Hàng Châu. Ngay từ trước khi bước chân vào làng giải trí, Nhược Nam đã là hot girl đình đám tại Chiết Giang. Nhờ nhan sắc ngọt ngào và trẻ trung, cô nàng khiến bao người phải xuýt xoa và ngưỡng mộ.

Trước đó, nhờ vai diễn Vưu Vịnh Từ trong Hôn lễ của em cùng những bộ phim thanh xuân vườn trường trước đó, mỹ nhân 9X Chương Nhược Nam được tạp chí GQ Trung Quốc ca ngợi với những danh xưng như "hoa hậu giảng đường", "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu", "cô gái năm ấy các chàng trai cùng theo đuổi"...

Chương Nhược Nam hiện là một trong những diễn viên có bước tiến sự nghiệp vượt bậc ở năm 2021. Việc thể hiện thành công các vai có tâm lý phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng, tạo khác biệt so với ngôi sao cùng thế hệ ở showbiz Hoa ngữ. Cô được đánh giá nữ diễn viên có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, nếu duy trì phong độ và có thêm những tác phẩm thành công, cô có thể vươn lên hàng tiểu hoa đán của showbiz.

Phim của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có nguy cơ bị 'cất vào kho' vì các sao nam tai tiếng này Bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em" với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên nổi tiếng là Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nu-phim-bi-chuong-nhuoc-nam-tung-chiem-spotlight-cua-nu-chinh-duong-tu-499008.html