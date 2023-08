Ngày 30/8 để trấn an người hâm mộ, đoàn làm phim đã tung ra các tạo hình của các nhân vật phụ.

Tân Vân Lai vai Mặc Phương

Hà Dữ vai Phất Dung Quân

Tăng Lê vai Thẩm Mộc Nguyệt

Tuyên Lộ vai Lưu Vũ. Tạo hình lần này của Tuyên Lộ nhận được lời khen, hy vọng cô có thể thông qua Dữ Phượng Hành tạo ra độ nổi cho riêng mình

Lưu Quan Lân vai Thiên Quân

Khưu Tâm Chí vai Lục Minh

Phần đông các khán giả chấp nhận với hầu hết tạo hình được tung ra lần này nhưng chỉ riêng Lạt Mục Dương tử là vẫn nhận về sự phản đối.

Nguyên nhân là bởi vì hình tượng nguyên tác của U Lan với Lạt Mục Dương Tử là không phù hợp. Giữa người hâm một yêu cầu đoàn làm phim thay người thì Lat Mục Dương Tử lại vướng lùm xùm rao bán album được tặng trên mạng. Tuy vụ việc không lớn, nhưng khiến người qua đường thêm không có thiện cảm với cô.

Lạt Mục Dương Tử vai U Lan

Tuy nhiên có người cho rằng việc Lạt Mục Dương tử được chọn vào vai “đại mỹ nhân” trong Dữ Phượng Hành là do kịch bản đã được thay đổi so với nguyên tác. Do đó phim chưa chiếu thì chưa thể nhận xét được cô có phù hợp với nhân vật hay không.

Ảnh: weibo

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Ngày 24/05, đoàn làm phim chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cùng nhau đóng chính trong Dữ Phượng Hành Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã giúp bộ phim “nóng lên” ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.