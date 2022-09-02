Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi

Sao quốc tế 02/09/2022 11:20

Hôm nay, đoàn phim đã đăng tải tại hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành.

Mặc dù chỉ mới đang trong quá trình ghi hình nhưng Dữ Phượng Hành hiện đang là dự án nhận được sự ủng hộ và theo dõi của đông đảo khán giả. Nguyên nhân vì các fan đều hâm mộ lần tái hợp của TRiệu lệ Dĩnh và lâm canh tân sau khi sở kiều truyện 2 càng lúc càng vô vọng.

Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 1
Lâm Canh Tân đã bị “chê lên chê xuốn” vì dáng người không đẹp, không có gì mới lạ so với thời đóng Sở Kiều Truyện

Hiện tại bộ phim đang được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" khi lên sóng. Tuy nhiên, một dự án lớn như Dữ Phượng Hành từ lúc có thông tin đã liên tục vướng vào một loạt tin lùm xùm, chủ yếu liên quan đến tạo hình nhân vật.

Trừ triệu lệ dĩnh với tạo hình được khen ngợi từ ban đầu thì từ nam chính là Lâm Canh Tân đến nữ phụ Lạt Mục Dương Tử liên tục bị phản đối.

Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 2
Lạt Mục Dương Tử bị phản đối từ không giống với miêu tả nhân vật theo nguyên tác 

Ngày 30/8 để trấn an người hâm mộ, đoàn làm phim đã tung ra các tạo hình của các nhân vật phụ.

Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 3
Tân Vân Lai vai Mặc Phương
Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 4
Hà Dữ vai Phất Dung Quân
Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 5
Tăng Lê vai Thẩm Mộc Nguyệt
Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 6
Tuyên Lộ vai Lưu Vũ. Tạo hình lần này của Tuyên Lộ nhận được lời khen, hy vọng cô có thể thông qua Dữ Phượng Hành tạo ra độ nổi cho riêng mình
Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 7
Lưu Quan Lân vai Thiên Quân
Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 8
Khưu Tâm Chí vai Lục Minh

Phần đông các khán giả chấp nhận với hầu hết tạo hình được tung ra lần này nhưng chỉ riêng Lạt Mục Dương tử là vẫn nhận về sự phản đối.

Nguyên nhân là bởi vì hình tượng nguyên tác của U Lan với Lạt Mục Dương Tử là không phù hợp. Giữa người hâm một yêu cầu đoàn làm phim thay người thì Lat Mục Dương Tử lại vướng lùm xùm rao bán album được tặng trên mạng. Tuy vụ việc không lớn, nhưng khiến người qua đường thêm không có thiện cảm với cô.

Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 9
Lạt Mục Dương Tử vai U Lan

Tuy nhiên có người cho rằng việc Lạt Mục Dương tử được chọn vào vai “đại mỹ nhân” trong Dữ Phượng Hành là do kịch bản đã được thay đổi so với nguyên tác. Do đó phim chưa chiếu thì chưa thể nhận xét được cô có phù hợp với nhân vật hay không.

Hé lộ tạo hình của các nhân vật phụ trong Dữ Phượng Hành: Tuyên Lộ được khen, Lạt Mục Dương Tử vẫn gây tranh cãi - Ảnh 10
Ảnh: weibo

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Ngày 24/05, đoàn làm phim chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cùng nhau đóng chính trong Dữ Phượng Hành Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã giúp bộ phim “nóng lên” ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.

 

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