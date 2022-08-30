Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà - những mỹ nhân Hoa ngữ chấp niệm tạo hình, mười năm vẫn như một

Muôn phim như một, 10 năm mãi 1 tạo hình là lời mà netizen dùng cho loạt mỹ nhân Hoa ngữ này. Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà đều không thay đổi kiểu diện mạo của mình trong thời gian dài.

"Muôn phim như một, 10 năm mãi 1 tạo hình" là lời mà netizen dành cho các mỹ nhân Hoa ngữ này. Ngay cả những tường thành nhan sắc như Cúc Tịnh Y hay Ôn Bích Hà đều chấp niệm không chịu thay đổi diện mạo của mình.

Cúc Tịnh Y

Cái tên đầu tiên được netizen réo gọn đó là "mỹ nhân 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y. Nàng tiểu Hoa đán này còn được gọi với biệt danh "mỹ nhân ngàn năm một kiểu" bởi lẽ từ khi vào nghề đến nay đã lâu nhưng cô nàng vẫn giữ nguyên tạo hình mắt ướt trong trẻo nàng thơ cùng tóc râu tôm.

Nếu để ý kĩ thì Cúc Tịnh Y có lẽ sợ rằng việc thử một tạo hình mới sẽ làm xấu mình đi nên từ phim cổ trang đến hiện đại cô nàng vẫn giữ nguyên một kiểu làm tóc đến trang điểm. Điều này làm cho khán giả càng ngày càng thấy nhàm chán với nét yểu điệu muôn phim như một của nàng tiểu Hoa.

Cúc Tịnh Y giữ một kiểu tạo hình vì sợ làm xấu mình Ảnh: Internet

Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà được mệnh danh là "nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh". Sau khi kết hôn, cô ít xuất hiện để tận hưởng cuộc sống giàu sang bên chồng. Ở tuổi lục tuần, mỹ nhân thường xuyên diện kiểu tóc và trang phục trẻ trung nhằm hack tuổi của mình.

Trong một loạt các bức ảnh gần đây, Ôn Bích Hà đều giữ kiểu tóc rẽ ngôi giữa, tóc gợn lòa xòa bất kể ở địa điểm nào. Tuy nhiên, ở một số hoàn cảnh kiểu tóc này vô tình phản chủ khiến cho Ôn Bích Hà tựa như đang cố tình "cưa sừng làm nghé" khi lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, già nua. Cộng thêm với lối kẻ mắt đậm thập niên 90, "nàng Đát Kỷ" trở nên dừ hơn bao giờ hết.

Ôn Bích Hà cùng kiểu tóc rẽ ngôi giữa và lối kẻ mắt đậm. Ảnh: Internet

Phấn Mặc Giang Hồ: Cúc Tịnh Y xinh đẹp trong tạo hình dân quốc khiến dân tình càng mong chờ ngày phim mới ra mắt Hình ảnh nhân vật Đạm Đài Đài của Cúc Tịnh Y trong bộ phim điện ảnh Phấn Mặc Giang Hồ vừa được tung ra đã khiến người xem suýt xoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-tinh-y-on-bich-ha-nhung-my-nhan-hoa-ngu-chap-niem-tao-hinh-muoi-nam-van-nhu-mot-497435.html