Cúc Tịnh Y khoe sắc trong tạo hình dân quốc, netizen xuýt xoa đẹp ngang ngửaTriệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm

Sao quốc tế 29/08/2022 14:00

Trong tạo hình dân quốc mới đây của dự án Phấn Mặc Giang Hồ, "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y được netizen nhận xét đẹp ngang ngửa Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm.

Sánh ngang hàng với Dương Tử, Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y là một trong những tiểu Hoa đán lứa 90 - 94 với độ hot thuộc hàng khủng. Cô cũng trở thành quán quân tại BXH Tân Ngũ Đại Lưu Lượng thế hệ mới của Cbiz của Weibo sau khi vượt mặt Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư.

Sau nhiều dự án truyền hình như Hoa Nhung, Mộ Nam Chi, Vân Tịch Truyện, mới đây tiểu Hoa đán 9x đã quyết định thử sức với phim điện ảnh. Tạo hình thời dân quốc của cô nàng trong dự án điện ảnh mới khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến đàn chị Triệu Lệ Dĩnh hay Cảnh Điềm. 

Cúc Tịnh Y sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh mang tên Phấn Mặc Giang Hồ do đạo diễn Quách Đức Cương chỉ đạo. Tuy thông tin về nội dung của phim chưa được tiết lộ nhưng tạo hình của nữ diễn viên qua ảnh hậu trường lại được netizen trầm trồ khen ngợi. 

Cúc Tịnh Y khoe sắc trong tạo hình dân quốc, netizen xuýt xoa đẹp ngang ngửaTriệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm - Ảnh 1

Cúc Tịnh Y sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh mang tên Phấn Mặc Giang Hồ do đạo diễn Quách Đức Cương chỉ đạo.

Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều tạo hình khác nhau nhưng vô cùng khí chất đúng với danh hiệu "mỹ nữ 4000 năm có một". Thay vì tạo hình bị hại với "tua rua, bèo nhún" như trong các phim cổ trang thì giờ đây, từ cách trang điểm đến kiểu tóc của Cúc Tịnh Y đều được khen ngợi quá phù hợp với gương mặt của cô. 

Cúc Tịnh Y khoe sắc trong tạo hình dân quốc, netizen xuýt xoa đẹp ngang ngửaTriệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm - Ảnh 2

Cách trang điểm đến kiểu tóc của Cúc Tịnh Y đều được khen ngợi quá phù hợp với gương mặt của cô.

Ảnh: Internet

Trước Cúc Tịnh Y, nhiều đàn chị Hoa đán khác cũng đã được khen ngợi trong tạo hình thời dân quốc, tiêu biểu phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm và Dương Tử. Nhiều khán giả cũng đã nhận xét Cúc Tịnh Y làm họ gợi nhớ đến khí chất cổ điển của các tiền bối đi trước. 

 

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