Phim của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có nguy cơ bị 'cất vào kho' vì các sao nam tai tiếng này

Sao quốc tế 02/09/2022 11:05

Bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em" với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên nổi tiếng là Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Chương Nhược Nam "nên duyên" cùng Trần Vỹ Đình trong bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em" đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, trước thềm lên sóng, tác phẩm này bất ngờ gặp "sóng gió" khi liên tiếp những diễn viên phụ trong phim dính "bê bối" đời tư, khiến khán giả không khỏi lo lắng cho số phận của cặp đôi chính cũng như tác phẩm này.

Cụ thể, những ngày qua, lùm xùm tình ái của nam diễn viên Từ Khai Sính đã khiến dân tình được một phen xôn xao. Nhiều người lập tức đã nhớ ra nam diễn viên họ Từ có đảm nhận một vai phụ trong bộ phim này.

Phim của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có nguy cơ bị 'cất vào kho' vì các sao nam tai tiếng này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, một diễn viên phụ khác là Vương Đông tiếp tục bị tố có quan hệ ngoài luồng trong thời gian vợ mình mang bầu. Không chỉ vậy, anh ta còn bị tung bằng chứng đánh đập, hành hung vợ dã man lúc vợ đang thai 7 tháng khiến khán giả không khỏi phẫn nộ. Chưa kể, tác phẩm này cũng có sự góp mặt của Nhậm Hào, diễn viên trẻ từng vướng vào bê bối trăng hoa, bắt cá nhiều tay hồi năm 2020. 

Bởi vì liên tiếp các vụ "phốt" xảy ra trong thời gian ngắn, cư dân mạng vì thế mà cho rằng "Chiếu Sáng Cho Em" là bộ phim thảm nhất năm khi quy tụ dàn diễn viên "bất ổn". Vậy nên, nhiều người suy đoán, tác phẩm của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có nguy cơ bị "đắp chiếu" sau những lùm xùm không hay của loạt diễn viên phụ.

Phim của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có nguy cơ bị 'cất vào kho' vì các sao nam tai tiếng này - Ảnh 2

"Chiếu Sáng Cho Em" có nội dung xoanh quanh câu chuyện tình của nữ chính Từ Lai (Chương Nhược Nam) và chàng lính cứu hỏa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình). Trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên và chú chó nghiệp vụ của mình đã cứu được Từ Lai và để an ủi sau khi bị nạn, anh đã đồng ý một lời ước hẹn 10 năm cùng cô.

10 năm sau, Từ Lai giờ đây đã học thành tài và trở thành phóng viên cũng như là người chuyên huấn luyện chó cứu viện nổi tiếng trên toàn thế giới. Bộ đôi đã có dịp gặp lại nhau nhưng Cận Thời Xuyên đã không còn nhớ lời ước hẹn năm xưa, thậm chí anh còn hiểu lầm Từ Lai là một phóng viên vô lương. Trong một lần nọ khi Cận Thời Xuyên xây dựng đội ngũ chó nghiệp vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, Từ Lai đã có dịp hợp tác cùng anh với tư cách là huấn luyện viên nổi tiếng thế giới. Cũng trong quá trình làm việc và cùng nhau trải qua nhiều lần cứu viện nguy hiểm, Từ Lai đã chứng minh được năng lực của mình, đồng thời cả hai cũng dần thấu hiểu nhau hơn để rồi từ đó đã phải lòng đối phương.

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